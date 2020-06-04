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寶格麗B.zero1 Rock華麗變身　鉚釘設計秀無畏精神

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▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌大使Kōki演繹BVLGARI B.zero1 Rock系列。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

寶格麗（BVLGARI）靈感源自古羅馬競技場圓形露天劇場造型的B.zero1系列，今年歡慶30周年，品牌再為此經典之作譜寫嶄新篇章，結合鉚釘設計推出全新B.zero1 Rock系列，充分展現突破框架的搖滾靈魂，這股追求自由的流行勢力也蔓延至名人圈，品牌大使Kōki（木村光希）、「蜘蛛女」贊達亞科爾曼（Zendaya）不僅拍形象照為此系列宣傳，私下穿搭更是新戒指不離手，足見其魅力。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌大使贊達亞示範疊戴B.zero1 Rock系列珠寶，帥氣又時髦。

受1980年代Heritage典藏系列中Tubogas頸鍊上鉚釘設計的啟發，寶格麗於B.zero1 Rock系列環圈中央，呈現大膽前衛的鉚釘幾何圖案，而環圈兩側仍承襲經典銘刻品牌雙Logo標誌，整體設計傳遞出獨立、力量和勇敢無懼的訊息，帶有搖滾風格，是不分性別都容易穿搭的中性時尚珠寶。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，參考價格446,500元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指（中）參考價格225,000元。

B.zero1 Rock系列首發推出2種材質選擇，分別為黃K金鑲鑽款式，以及玫瑰金雙圈邊緣填入黑陶瓷的設計。黃K金款共有4環或雙環戒指、3環鑲鑽項鍊、耳環與手環可供選擇，當中寬版的4環戒魅力無敵，擄獲孫芸芸、蔡依林等名人芳心，成為她們近期穿搭新歡。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指（左）參考價格206,500元，B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽耳環參考價格174,600元。

最入門的B.zero1 Rock作品為玫瑰金黑陶瓷雙環戒指，雖未鑲美鑽，但獨特的黑陶瓷勾邊搭配充滿個性美的鉚釘圖案，依然存在感強烈，玫瑰金款另有寬版的4環戒指、項鍊與耳環，不僅單戴搶眼，亦可與既有的B.zero1系列珠寶混搭，疊戴出時髦味道。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲B.zero1 Rock系列最入門的玫瑰金黑陶瓷雙環戒指（左）參考價格59,500元，B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指參考價格69,400元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊（左）參考價格177,700元，B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊參考價格91,700元。
 

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, B.zero1 Rock
fashion.net

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