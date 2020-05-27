謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到

▲謝金燕曾跨足口罩設計，6月1日口罩禁令解除後有望買到同款。（圖／翻攝自謝金燕IG）

記者鮑璿安／台北報導

「姐姐」謝金燕不光只走在時尚尖端，昨（27日）她PO出日前在巴黎鐵塔前拍下的美照，身穿霸氣蕾絲西裝順勢成為全街焦點，而臉上戴著的口罩更是來頭不小，原來姐姐早在去年（2019）親自操刀設計口罩，隨著口罩禁令將於6月1日解除，民眾也能買到同款！

▲謝金燕日前以Alexander McQueen 全黑西裝出鏡，在巴黎鐵塔前街拍。（圖／翻攝自謝金燕IG）



謝金燕去年年底四處征戰時裝周，走遍巴黎、米蘭、倫敦留下時尚足跡，昨日她更PO出身處巴黎鐵塔前的街拍美照，畫面中謝金燕以Alexander McQueen 全黑西裝出鏡，上身俐落剪裁突顯謝金燕勻稱身型，腰間更採用透視蕾絲點綴，搭配深V領口增添性感氣息。視線向下一望，不規則的蕾絲長裙讓整體比例更為修長，姐姐招牌美腿也呼之欲出，最後運用黑色高筒靴收尾，造型遊走於性感與率性間，讓姐姐在巴黎街頭成為焦點。

▲謝金燕疫情爆發前就親自設計口罩，也宣告6月1日口罩解封後有機會在市面上找到「姐姐同款」 。（圖／翻攝自謝金燕IG）

然而不光是時尚品味走在前端，謝金燕在疫情爆發前就乖乖戴起口罩，只見純黑色布料下竟藏著細膩的印花輔助，上臉絲毫不顯枯燥，與下身蕾絲裙造型幾乎融為一體，讓姐姐穿搭境界再創新高。更意外的是，這款口罩其實就出自謝金燕之手，早在去年年底就與口罩廠商合作推出「姐姐口罩」，搭配謝金燕《turn 口罩》一曲掀起話題。而今在網友敲碗之下，姐姐再度PO文秀口罩，也宣告：「6月1日口罩解封後就有機會在市面上找到」，順勢引發粉絲直呼：「太帥」、「姐姐走在很前面」、「最美口罩無誤。」

▲Chloé 透過工坊捐贈布料予巴黎醫院，最美防護衣悄悄曝光 。（圖／品牌提供）

此外，Chloé 的最美防護服也悄悄曝光，運用品牌最具標誌性的淡粉色打造，勻稱剪裁下不忘繡上Logo展現十足精品氣息，更透過工坊捐贈布料予巴黎醫院合作廠商Atelier Lazar Cuckovic，以克服當地醫療用服裝持續短缺的問題，肩負防疫社會責任。

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