朴敏英、Jennie隔一年撞衫！穿同款「束腰西裝」風格卻差超多

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星朴敏英參與綜藝《犯人就是你3》，她也親自在IG上PO出節目穿搭美照寵粉，運用獨特束腰西裝外套打造亮眼造型，不過也被眼尖網友發現，同款西裝早在去年（2019）就被大勢女團BLACKPINK 成員 Jennie穿過，時隔一年撞衫仍是引發熱議。

▲朴敏英穿著JAYBAEK黑色束腰西裝上節目，被發現撞衫BLACKPINK 成員 Jennie。（圖／翻攝自朴敏英IG）



朴敏英新劇《天氣好的話我會去找你》告一段落，緊接著將參與綜藝《犯人就是你3》，26日她驚喜PO出節目穿搭美照，只見朴敏英換上南韓設計師品牌JAYBAEK黑色西裝，俐落剪裁將她勻稱身型完美發揮，最吸睛的莫過於腰間的束腰設計，溫柔中增添率性氣息，也讓朴敏英顯瘦螞蟻腰悄悄見客。為迎合同色系暗黑穿著，朴敏英盡品牌大使身份帶上了TOD'S黑色手拿包，順勢替整體造型注入奢華感，再配戴搶眼的Roger Vivier鑽石方扣耳飾，露出親切笑容更是暖化粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 19 日 上午 1:10 張貼

不過畫面曝光後隨即被眼尖網友發現，顯眼的黑色束腰西裝早在去年就被大勢女團BLACKPINK 成員 Jennie公開演繹，不同於朴敏英，Jennie選擇在西裝下搭配短裙露出大長腿，沒有多餘華麗配件更顯俐落。皮膚白皙的兩人換上同款西裝也沒有明顯失手，仍是遊走在安全牌內，然而不免引來粉絲兩極評價，部分認為，「美女所見略同」、「都很美啊」，也有網友表示更支持Jennie，「好像更喜歡Jennie」、「Jennie簡簡單單就很正了。」

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