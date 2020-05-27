COACH全新「丹寧老花」系列登場　BURBERRY也為TB包換上超炫材質

▲珍妮佛羅培茲搶先為大家示範COACH全新「丹寧風」老花系列。

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

COACH繼宣布林書豪接下大中華區代言人後，又準備帶來話題新作，把經典Signature老花染成了復古時髦的深藍色，為熱賣包款們換上「丹寧風」全新印花，並由珍妮佛羅培茲搶先示範。BURBERRY於2020早秋系列為經典格紋帶來驚喜變化，在固有布紋印花中注入新鮮感，推出多款變化TB包，還加入了超帥氣的「漆皮」元素。

「Signature Chambray」系列為COACH 2020早秋系列重點，Chambray指的是由深淺藍色調組合而成的緹花織布，營造出猶如「丹寧」質感般的視覺效果，質料上卻不像真實的牛仔布般厚重，反而非常的輕盈，將之與COACH經典老花包款相結合再適合不過，包括了風靡時尚圈的Tabby包、Hutton包⋯⋯以立體織紋搭配金屬C型、馬車扣飾，以及皮革包邊，異材質拼接碰撞出復古摩登感。

▲Tabby Shoulder BagNT＄16,800、Riley Top Handle NT＄27,800。

▲Rambler Crossbody NT＄14,800、Hutton Belt Bag NT＄12,800。

而BURBERRY於今年早秋系列沿襲著固有的經典元素，同樣也為品牌熱賣包款們換上了全新的面貌，服裝方面加入新的比例設計與多變色彩，利用車縫技巧展現更多細節，彰顯多元魅力。

包款部分則是聚焦所在，BURBERRY運用特殊皮革材質，讓經典包型變得更加獨特，像是換上鱷魚壓紋的馬鞍包、粒面皮革材質的經典TB包，還有帥氣搶眼的「漆皮」Cube手袋、TB包與LOLA包，亮面反光造型令人耳目一新。

▲BURBERRY早秋系列預計於6月中上市，目前台幣價格未定。



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