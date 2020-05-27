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KAWS茶壺限量1000個太燒火！釣出周董、陳冠希留言　開賣時間曝光

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編輯／Duke

藝術家KAWS在2019年的一連串計畫，從世界巡迴展覽《KAWS：HOLIDAY》，再到AR雕塑實境，使得他的創作被廣泛運用於多個層面，最近更將腦筋動到家居上，因為KAWS宣布攜手 AllRightsReserverd塑造全新居家小物「KAWS Teapot」，不僅結合XX圖案，還用浮雕技術限量打造1,000個，如此精湛的設計也讓「周董」周杰倫忍不住按讚，並且就連陳冠希也表示實在太燒了！

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DDT Store官網、AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲全球限量1,000個的KAWS Teapot。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved）

KAWS的作品原本只有雕塑公仔、畫作或是收藏品，不過在開啟《KAWS：HOLIDAY》後，家居用品成為KAWS全新創作，舉凡台北站的盤子、日本站的杯子。然而，這款KAWS Teapot以純白色為基調，同時注入XX圖案與Companion公仔的手部設計，使得柔美優雅的外表，擁有細緻的潮流雕刻，是一款潮流迷不能錯過的夢幻逸品之一。

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DDT Store官網、AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DDT Store官網、AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲在《KAWS：HOLIDAY》台北站與日本站推出的盤子與杯子是。（圖／翻攝自AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DDT Store官網、AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DDT Store官網、AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲純白的茶壺上，擁有XX圖案與Companion公仔手部設計的浮雕。（圖／翻攝自DDT Store官網）

KAWS攜手 AllRightsReserverd打造之Teapot，預計會在台灣時間5／28早上10點於DDT Store獨家發售，全球限量1,000個，定價為港幣2,980元（約台幣11,920元）。

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DDT Store官網、AllRightsReserved、DING DONG宅配便）

▲外盒也與茶壺相同的浮雕。（圖／翻攝自DDT Store官網）

現今藝術與潮流是密不可分的共同體，除了KAWS廣為人知以外，日本藝術大師村上隆與浮雕藝術家Daniel Arsham的作品同樣引人注目。像是村上隆就攜手UNIQLO和怪奇比莉（Billie Eilish）打造三方聯名，目前已經於5／25搶先於官網開賣，實體店面則會在5／29上架。

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DIOR官網、品牌提供）

▲村上隆攜手UNIQLO和怪奇比莉打造三方聯名。（圖／翻攝自品牌提供）

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DIOR官網、品牌提供）

▲新品已於5／25在官網搶先開賣。（圖／翻攝自品牌提供）

而Daniel Arsham更是厲害，先是受到DIOR男裝創意總監Kim Jones的邀請，共同創造DIOR 2020春夏男裝系列，後續更用Pokémon（寶可夢）旗下最著名的角色「皮卡丘」，並以一千年後被發現的關東歷史遺物為題，打造拿手的遺跡風雕塑作品。

▲KAWS茶壺。（圖／翻攝自IG@arr.allrightsreserved、DIOR官網、品牌提供）

▲Daniel Arsham X DIOR 2020春夏男裝系列。（圖／翻攝自DIOR官網）

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關鍵字：

KAWS, 居家小物, AllRightsReserverd, Teapot, 茶壺, 全球限量, XX, Companion公仔
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