《誰是被害者》輕生事件引人省思　要活的平凡，還是光榮的離去？

▲（圖／誰是被害者劇照）

《誰是被害者》自2020年4月底上線以來，不斷攀升Netflix的熱門排行榜。除了有雄厚的演員實力外，劇情中詭譎、懸疑的氛圍以及對社會議題的表露，也是穩穩抓住觀眾目光的主要因素。

劇情以一連串的輕生事件作為故事主軸，死者們利用彼此的「遺願」，讓自己深層的願望得以發聲，受到世人的重視，詮釋曾經生而為人的價值。確實，自我價值追求是因人而異的，而《誰是被害者》用最直接的「生死」發人省思：「人們內心的需求，到底是什麼呢？」

死而無憾，反向思維肯定自我存在

極端想法，暗諷社會不公

▲（圖／誰是被害者劇照）

《誰是被害者》將劇中輕生角色設定為歷經過苦痛、絕望，或是曾受過深層傷害的人們，在求助無援、看不見未來的情況下，並衍生出的負面極端想法，諷刺世上的現實。

如同渴望重回歌壇的蘇可芸，即便整形迎合大眾卻終究敵不到新世代的浪潮；想要成為女生的游誠皓從小就被貼上「怪胎」標籤，不懂為何想做自己這麼難。事實證明，社會就是存在著各種不公平，要包容所有與自己不一樣的人，並非易事。

了結生命，為基層發聲

▲（圖／誰是被害者劇照）

人為什麼會有想輕生的念頭？劇情細膩刻畫了所有角色的傷痛面，最好的例子就是盲眼天才木雕師莊秉榮與孝順勤奮的房仲張聰健的故事。

前者是作品不斷被雙胞胎弟弟發表販售，明明是自己的東西掌聲卻始終不在身上；後者則是為公司賣命後罹癌，最後卻受到打壓，得不到屬於自己的福利。這些角色，反映處於基層的弱勢，即使再努力、認真地生活，往往還是敵不過金字塔頂端的人，於是他們選擇用死亡，成就心裡的願望也讓真實被看見。

生者信念，正向闡述生命的可能性

正視痛處，接受不一樣的事實

▲（圖／誰是被害者劇照）

只要是人，一定都有缺點、都有脆弱的一面。有些人能夠與黑暗面共處，在一次次的練習中學會接受、找到自己；有些人選擇逃避、盡量不去接觸痛點，辛苦維持表面的和平，兩種做法無關對錯，且都是一種對自己負責的態度。

最能代表的角色，大概就是男主角方毅任。由於天生患有亞斯柏格症候群，不知道怎麼跟人相處，便在一次的意外中拋下妻女，以為這就是所謂的對她們好；最終，當女兒江曉孟淚訴成長過程的孤單時，給了方毅任當頭棒喝：「就算我與一般人不一樣那又如何，女兒才是我這輩子最該珍視的生命。」接受自己的不同，學會怎麼去愛，便是我們一生不曾間斷的功課。

學習原諒，珍惜自己所擁有的

▲（圖／誰是被害者劇照）

看完《誰是被害者》後，編輯最大的感觸是：「唯有放下過往的恨，才有辦法繼續往前走。」只要能再次提起腳步，就有重新找回希望，尋求自我存在的價值意義。

劇中原先嗜血的女記者徐海茵，隨著輕生事件的演發，使她感受到人們生命的多重樣貌，種種感觸不僅投射於她幼年的創傷，也在無形中讓她逐漸找到新的人生方向，原諒帶給自己苦痛的人、珍惜身邊所擁有的，相信努力活著就能創造屬於自己的人生。

《誰是被害者》的結局一樣給我們一顆震撼彈！最後徐海茵與輕生事件主謀李雅均的生死辯駁，深刻地讓觀眾陷入思考，產生了更深層的思維。而回顧故事情節，所有恨意事實上都源於人對愛的渴望，進一步呈現愛的重要，以及與人類價值與愛的環環相扣。

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