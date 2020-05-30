《與惡》團隊最新力作！台劇《做工的人》必看4原因　存在你我身邊的真實故事

▲（圖／大慕影藝提供）

人生如戲，戲如人生，在不同的戲劇中，總是能找到一點自己的影子，這便是很多人喜歡看劇的原因。這幾年台劇不斷創新，不論是《花甲男孩轉大人》的鄉土感、《我們與惡的距離》的既視感，還是《俗女養成記》的認同感，都呈現了不同角度的社會樣貌。上個月底Netflix全球獨家上映的《誰是被害者》，除了劇情精彩刺激外，也提供了另一個關於生死的見解。

若是以上劇集都看畢，也不必擔心劇荒，因為自上週日起，又推出新一部優質好劇《做工的人》，不僅題材新穎，劇情的切角也相當獨特，同樣是很值得一看的好劇唷！以下整理4大特點，告訴你這部必看的原因：

1.《與惡》團隊全新力作

▲（圖／大慕影藝提供）

《做工的人》是由《我們與惡的距離》製作團隊所推出的第二部大戲，由李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等人領銜主演，每週日晚間九點與十點，分別在HBO及myVideo播出。

雖然這兩部劇同樣都是以寫實的方式呈現，但此劇在製作過程中，劇組卻不僅是空搭假場景拍攝，而是實際深入大型工地，高規格拍攝。劇中演員親自上陣爬鷹架、做鐵工、開怪手，樣樣都是「來真的」，希望能藉由鏡頭的真實演繹，讓更多人看見這群在施工圍籬內，用血汗拚命討生活的人。

2.存在你我身邊的真實故事

▲（圖／大慕影藝提供）

《做工的人》劇本改寫自作家林立青的同名作品，描述的是一群「做工的人」的生活，包含工作日常、職業困境、家庭故事等面向，有寫實的心酸，也有荒唐的幽默，這些苦樂參半的日子，正是很多勞工階層的心聲。

原先編輯還擔心，因為劇情主軸和自己的人生經驗不太相同而無法產生共鳴，但實際看了播出後，明白這並不是一個建構在很遙遠的故事，而是存在你我身邊的貼近生活。從演員的身上，可以看見很多熟悉的身影，比如說做這行的親朋好友、路邊修繕道路的工人、協助裝潢的師傅，或是修繕器具的技師們。

3.小人物們單純真摯的情感

▲（圖／大慕影藝提供）

故事的一開始，由一場工安意外揭開序幕，為了朋友蜆仔的兩萬元醫藥費，主角阿祈、昌哥、阿全三人，從口袋中掏出僅有的現金，連買便當、檳榔的錢也全都給了，雖然拼拼湊湊的零錢根本不夠，但也展現他們相互扶持，重情重義的個性。還有當三人走進便利商店時，昌哥特意脫下沾了泥水的雨鞋，擔心會弄髒環境，造成店員的困擾，也讓人倍感窩心。

這些小人物們或許社經不高，可是骨子裡卻懷著單純善良的心地，因為同為甘苦人，更能同理彼此與心心相惜！這也是此部戲很重要的核心價值，期盼透過劇集的方式，讓觀眾們得以更近距離了解這群做工的人，瞧見平時不得而知的背後的細節，進而消弭存在的既定刻板印象。

4.提供不一樣的生活態度

▲（圖／大慕影藝提供）

在前幾集的劇情，全都環繞在主角群噗嚨共三人組的「發財夢」上，他們的生活很簡單，夢想也是，只要有賺錢的方式就去試，每天小額購買樂透彩是他們的小確幸，套一句劇中經典的台詞：「這是在花錢買希望」。儘管屢次投資失利，卻仍然抱持著下次一定會中的樂觀心態。

編輯印象很深刻，在第一、二集時，三人誤信錯人，不僅開設四面佛寺賺錢的計畫落空，還慘賠數十萬，但就算被詐騙了，他們也完全不沉溺在那樣的困頓中，反而馬上將主意動到被雨水沖刷而意外來到工地的小鱷魚身上，想著等到養大牠，就能做成鱷魚包賺大錢。

▲（圖／大慕影藝提供）

雖然起先不太能理解這樣的思維，可是後來想想這些人其實不是日子不辛苦，而是選擇用樂天率真的個性當作生活的信仰，因為工作的風險高，永遠不知道明天和意外哪個會先來到，於是倒不如即時行樂，反正做夢又不用錢，有夢最美，希望相隨啊！

儘管戲劇的演繹並不能代表整個勞工階級的集體，但卻提供了我們另一個角度去理解這群「做工的人」，看盡他們背後的故事。隨著集數的推演，劇情也帶出越來越多主角們的情感面，如果你還沒看過這部劇，那麼可要趕快跟上了，後面的內容，實在很令人期待！

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