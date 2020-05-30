fb ig video ETtoday search mobile

《與惡》團隊最新力作！台劇《做工的人》必看4原因　存在你我身邊的真實故事

>

▲必看台劇《做工的人》。（圖／女子學提供）

▲（圖／大慕影藝提供）

人生如戲，戲如人生，在不同的戲劇中，總是能找到一點自己的影子，這便是很多人喜歡看劇的原因。這幾年台劇不斷創新，不論是《花甲男孩轉大人》的鄉土感、《我們與惡的距離》的既視感，還是《俗女養成記》的認同感，都呈現了不同角度的社會樣貌。上個月底Netflix全球獨家上映的《誰是被害者》，除了劇情精彩刺激外，也提供了另一個關於生死的見解。

若是以上劇集都看畢，也不必擔心劇荒，因為自上週日起，又推出新一部優質好劇《做工的人》，不僅題材新穎，劇情的切角也相當獨特，同樣是很值得一看的好劇唷！以下整理4大特點，告訴你這部必看的原因：

1.《與惡》團隊全新力作

▲必看台劇《做工的人》。（圖／女子學提供）

▲（圖／大慕影藝提供）

《做工的人》是由《我們與惡的距離》製作團隊所推出的第二部大戲，由李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等人領銜主演，每週日晚間九點與十點，分別在HBO及myVideo播出。

雖然這兩部劇同樣都是以寫實的方式呈現，但此劇在製作過程中，劇組卻不僅是空搭假場景拍攝，而是實際深入大型工地，高規格拍攝。劇中演員親自上陣爬鷹架、做鐵工、開怪手，樣樣都是「來真的」，希望能藉由鏡頭的真實演繹，讓更多人看見這群在施工圍籬內，用血汗拚命討生活的人。

2.存在你我身邊的真實故事

▲必看台劇《做工的人》。（圖／女子學提供）

▲（圖／大慕影藝提供）

《做工的人》劇本改寫自作家林立青的同名作品，描述的是一群「做工的人」的生活，包含工作日常、職業困境、家庭故事等面向，有寫實的心酸，也有荒唐的幽默，這些苦樂參半的日子，正是很多勞工階層的心聲。

原先編輯還擔心，因為劇情主軸和自己的人生經驗不太相同而無法產生共鳴，但實際看了播出後，明白這並不是一個建構在很遙遠的故事，而是存在你我身邊的貼近生活。從演員的身上，可以看見很多熟悉的身影，比如說做這行的親朋好友、路邊修繕道路的工人、協助裝潢的師傅，或是修繕器具的技師們。

3.小人物們單純真摯的情感

▲必看台劇《做工的人》。（圖／女子學提供）

▲（圖／大慕影藝提供）

故事的一開始，由一場工安意外揭開序幕，為了朋友蜆仔的兩萬元醫藥費，主角阿祈、昌哥、阿全三人，從口袋中掏出僅有的現金，連買便當、檳榔的錢也全都給了，雖然拼拼湊湊的零錢根本不夠，但也展現他們相互扶持，重情重義的個性。還有當三人走進便利商店時，昌哥特意脫下沾了泥水的雨鞋，擔心會弄髒環境，造成店員的困擾，也讓人倍感窩心。

這些小人物們或許社經不高，可是骨子裡卻懷著單純善良的心地，因為同為甘苦人，更能同理彼此與心心相惜！這也是此部戲很重要的核心價值，期盼透過劇集的方式，讓觀眾們得以更近距離了解這群做工的人，瞧見平時不得而知的背後的細節，進而消弭存在的既定刻板印象。

4.提供不一樣的生活態度

▲必看台劇《做工的人》。（圖／女子學提供）

▲（圖／大慕影藝提供）

在前幾集的劇情，全都環繞在主角群噗嚨共三人組的「發財夢」上，他們的生活很簡單，夢想也是，只要有賺錢的方式就去試，每天小額購買樂透彩是他們的小確幸，套一句劇中經典的台詞：「這是在花錢買希望」。儘管屢次投資失利，卻仍然抱持著下次一定會中的樂觀心態。

編輯印象很深刻，在第一、二集時，三人誤信錯人，不僅開設四面佛寺賺錢的計畫落空，還慘賠數十萬，但就算被詐騙了，他們也完全不沉溺在那樣的困頓中，反而馬上將主意動到被雨水沖刷而意外來到工地的小鱷魚身上，想著等到養大牠，就能做成鱷魚包賺大錢。

▲必看台劇《做工的人》。（圖／女子學提供）

▲（圖／大慕影藝提供）

雖然起先不太能理解這樣的思維，可是後來想想這些人其實不是日子不辛苦，而是選擇用樂天率真的個性當作生活的信仰，因為工作的風險高，永遠不知道明天和意外哪個會先來到，於是倒不如即時行樂，反正做夢又不用錢，有夢最美，希望相隨啊！

儘管戲劇的演繹並不能代表整個勞工階級的集體，但卻提供了我們另一個角度去理解這群「做工的人」，看盡他們背後的故事。隨著集數的推演，劇情也帶出越來越多主角們的情感面，如果你還沒看過這部劇，那麼可要趕快跟上了，後面的內容，實在很令人期待！

延伸閱讀：

人鬼真的殊途嗎？從電影《第九分局》看人生課題，生命是由無數的抉擇堆疊而成

從《無敵破壞王》看友誼：只要心靈相犀，即便走的道路不同一樣可以悠遠長久

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 我們與惡的距離, 做工的人, 寫實, 血汗討生活, 工作日常, 職業困境
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝誤區　第3個超多人都中

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮 低卡「燕麥優格杯」超飽腹！4款簡單製作　吃出健康好身材 這件白T讓網美瘋狂發IG！簡單Logo混搭西外好時髦　還能當情侶裝 木村拓哉帥氣溜狗照藏焦點！原來腳下這雙Nike大家都有 炎亞綸、禾浩辰素T搭BOSS西裝帥氣滿分　「對的鞋」才能穿出紳士品味 環島4家最超值住宿！台北老爺酒店一泊二食3899元　花蓮美崙只要2700元 初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面