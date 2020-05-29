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人生沒有「完美選項」！比起建議　更需要尋找讓自己安心的理由

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▲尋求建議前的安心理由。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Oziel Gómez）

人生就是一連串的選擇。走到某個十字路口，應該繼續往前走還是向右轉？甚至回頭走？所有的選擇都有好有壞，選了某一條路後，一定有得必有失、有失必有得，很難出現所謂的「完美人生選項」，當摸不著頭緒、感到困惑的時候，我們多半習慣會跟身邊的人闡述，並尋求正向、有建設性的回應。

有趣的是，許多時候在我們協尋建議的當下，或者更早的時候，自己心中早已下了決定，但礙於太多的不確定性不敢向前，淺意識便會迫使我們想辦法得到更多「認同」，來增加勇氣或是安心感。那麼，這份「安心感」要怎麼樣才能更加堅定且明確呢？

自我評估所有得失，皆在可以接受的範圍內

▲尋求建議前的安心理由。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Retha Ferguson）

如同前面所講的，會讓我們感到左右為難，多半是選項中沒有一個完美的選擇，不論選了哪個方案，都得精心比較，切實找出最適合自己的走向。例如，突然有一份工作機會，待遇和薪資都是你夢寐以求的，但要離開原本的舒適圈，在沒有家人和朋友的陪伴下重新開始，讓你陷入了兩難的狀態。

也許你心裡是想嘗試的，卻又因未來的不確定性擔憂。若是如此，請先試著設想所有可能以及最壞的狀況是什麼，是否有在能夠接受的範圍，當困境來襲時該怎麼解決，評估這些得失，是不是對自己有利的。

別想著那些捨棄掉的，接受未來可能的變化

▲尋求建議前的安心理由。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Kaboompics.com）

終其一生，我們都在學習「失去」。隨著人生每一個階段的轉變，許多人在生活中來去匆匆，有些事件、狀態也不會長久存在於生命裡，當時間到了，該丟的還是要丟，帶著勇氣繼續往下一段里程碑邁進。

選擇總是令人困惑、難以安心，既然如此就盡量別再糾結那些一定會失去的人、事、物。換個角度想，也許只是暫時離開，又或者改變是要朝更成熟的自己前進，只要有自信，相對地在面對未知的挑戰時，便會有一定程度的執著穩重。

人生只有一次，別把遺憾留到沒有機會的時候

▲尋求建議前的安心理由。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pexels@Andrea Piacquadio）

如果還是躊躇不定，不妨先問自己一個簡單的問題：「要是這次沒有把握機會，以後會不會埋怨自己沒有做這個選擇？」

雖然，我們很難知道做了選擇後，往後的發展會是什麼樣的走向，但就人生成就來衡量，事情似乎就簡單多了。此外，人生之所以有趣，正是因為這些無法預測的變化，而我們也是在各種考驗中走過來的，當抱持著如此一般的正向思考後，心裡就會感到踏實許多。

人有盲點，所以時常需要身邊的人點醒我們，或是推我們一把。很多時候，除了旁人的鼓勵外，也別忘了心中那股正面的勇氣，必須去相信「只要有心，全世界都會幫你」的理念，搭建出內心穩固的安心感，做出真正正確且適合的「選擇」。

延伸閱讀：

別受當下的情緒堪擾！事過境遷後除了處之泰然的態度，還有心裡的無限唏噓

時運不濟往往都是自己的問題！在責怪世界之前，請先確認「心念」是否正向

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 尋求建議, 安心理由, 認同, 人生
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