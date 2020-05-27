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鑽石品牌推婚嫁優惠　點睛品求婚戒內圈免費鑲誕生石

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▲▼ Hearts On Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire EMBRACE鉑金與玫瑰金戒指（左）39,000元，SLOANE SILHOUETTE戒指主鑽0.30克拉起約119,000元起。（圖／Hearts On Fire提供）

記者陳雅韻／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，婚嫁市場逐步活絡起來，特別是為新人圓夢的婚嫁珠寶品牌感受深刻，趁勢在6月底前推出優惠專案吸客。美國鑽石品牌Hearts On Fire提出為只要為準新娘挑選30分以上訂婚鑽戒，即可為準新郎任選一款價值39,000元的婚戒。

▲▼ Hearts On Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指（由上至下）主鑽0.30克拉起約 129,000元起，GRACE鉑金與玫瑰金戒39,000元，男戒45,000元。
 

Hearts On Fire求婚單鑽戒朝3大風格設計，雋永簡約設計首推四爪鑲嵌的SLOANE SILHOUETTE鑽戒，交叉V字線條的HARLEY WRAP鑽戒則相當時髦，最華麗設計為主鑽旁圍繞小鑽的BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指，6月25日前選擇主鑽30分起的作品，即可省下39,000元的新郎婚戒預算。

▲▼ Hearts On Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品6月底前為準新人推出「囍悅盈門」專案，購買婚戒享回饋金。（圖／點睛品提供，以下同）

點睛品則於6月30日前，為準新人推出「囍悅盈門」專案，消費達指定金額可享回饋金，更吸引人的是品牌操作簡化並縮短製作時間的Promessa duet緣創系列婚戒訂製服務，從戒指表面工藝、版型、寬度、鑽石鑲嵌到刻字等細節都可自行選擇；而Promessa同心結系列求婚鑽戒也推出貼心訂製服務，內圈免費提供誕生石鑲嵌與雷射刻字，讓讓見證一生一世的愛情信物更具意義。

▲▼ Hearts On Fire,點睛品 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」戒指（左）主石1克拉約346,800元起，主石30分約44,600元起。

▲▼ Hearts On Fire,點睛品 。（圖／公關照）
▲點睛品Promessa Duet 專屬訂製系列18K白金錘鑄戒指（左）與18K玫瑰金亮面戒指，單只14,300元起。
 

關鍵字：

Hearts On Fire, 點睛品, 婚戒
fashion.net

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