鑽石品牌推婚嫁優惠　點睛品求婚戒內圈免費鑲誕生石

▲Hearts On Fire EMBRACE鉑金與玫瑰金戒指(左)39,000元,SLOANE SILHOUETTE戒指主鑽0.30克拉起約119,000元起。(圖/Hearts On Fire提供)

記者陳雅韻/台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩,婚嫁市場逐步活絡起來,特別是為新人圓夢的婚嫁珠寶品牌感受深刻,趁勢在6月底前推出優惠專案吸客。美國鑽石品牌Hearts On Fire提出為只要為準新娘挑選30分以上訂婚鑽戒,即可為準新郎任選一款價值39,000元的婚戒。

▲Hearts On Fire BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指(由上至下)主鑽0.30克拉起約 129,000元起,GRACE鉑金與玫瑰金戒39,000元,男戒45,000元。



Hearts On Fire求婚單鑽戒朝3大風格設計,雋永簡約設計首推四爪鑲嵌的SLOANE SILHOUETTE鑽戒,交叉V字線條的HARLEY WRAP鑽戒則相當時髦,最華麗設計為主鑽旁圍繞小鑽的BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指,6月25日前選擇主鑽30分起的作品,即可省下39,000元的新郎婚戒預算。

▲點睛品6月底前為準新人推出「囍悅盈門」專案,購買婚戒享回饋金。(圖/點睛品提供,以下同)

點睛品則於6月30日前,為準新人推出「囍悅盈門」專案,消費達指定金額可享回饋金,更吸引人的是品牌操作簡化並縮短製作時間的Promessa duet緣創系列婚戒訂製服務,從戒指表面工藝、版型、寬度、鑽石鑲嵌到刻字等細節都可自行選擇;而Promessa同心結系列求婚鑽戒也推出貼心訂製服務,內圈免費提供誕生石鑲嵌與雷射刻字,讓讓見證一生一世的愛情信物更具意義。

▲點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」戒指(左)主石1克拉約346,800元起,主石30分約44,600元起。



▲點睛品Promessa Duet 專屬訂製系列18K白金錘鑄戒指(左)與18K玫瑰金亮面戒指,單只14,300元起。