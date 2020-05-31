吃膩早餐店了嗎？8間激推炭烤三明治　北到南都吃得到

使用傳統碳火烤過的吐司帶有香氣，且外酥內軟，搭配煎蛋完全絕配，精選全台必訪店家想吃快往下滑！

基隆廟口炭烤三明治

基隆廟口夜市

基隆廟口夜市裡的炭烤三明治天天大排長龍，炭烤過的吐司香氣十足，三片吐司分別塗抹美乃滋和花生醬，夾入現煎嫩雞蛋和厚火腿，一口咬下散發鮮甜番茄和小黃瓜的滋味，豬排三明治也是必點。

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

阿姐的店碳烤三明治

台北捷運忠孝新生站

份量大、新鮮又澎湃！主菜有豬排、雞肉、培根、香腸，每種主菜可以再另加起司、蛋、火腿等配料，同時還有果醬等口味，選擇相當多元，位在光華商場對面的巷子裡，營業時間只有早上八點至下午兩點喔！

▲（圖／美食客阿boo提供）

真芳碳烤吐司

多間連鎖分店

使用切達起司與馬茲瑞拉起司兩種口味，混搭出甜鹹甜鹹的口感，起司控怎麼能錯過！此外，他們的招牌三明治則有大量金瓜馬鈴薯泥、肉排、培根、高麗菜絲、起司，適合大胃吃貨。

▲（圖／美食客遇fun胃提供）

打飽嗝炭烤三明治手作甜點

新北捷運菜寮站

三重不愧是新北美食之都，這家炭烤三明治除了供應吐司，外層麵包還有菠蘿堡、貝果和可頌可選配，內含爆量生菜和半熟蛋，田園嫩雞腿排或古早味黑豬排等主菜通通都是厚切，就是要讓你飽到大打嗝！

▲（圖／美食客啾啾提供）

鐵三角碳烤吐司

新竹市東南街

雖然店家是以甜果醬軟吐司而出名，芋泥和水果口味都很受歡迎，但是這間店也有供應鹹口味的炭烤吐司。招牌肉蛋吐司料好實在，雖然沒有華麗的外表，吃起來卻香氣十足，吃貨們不妨嘗試看看。

▲（圖／美食客曾思惠提供）

台南阿嬤碳烤土司

台南武廟

不只有炭烤吐司，還有炭火煎蛋！鍋裡豪邁放入豬油，倒入蛋液完成厚實嫩煎蛋，吐司抹醬可以選擇要奶油、花生醬或草莓醬，夾入煎蛋就完成，外酥內軟的口感以及樸實簡單的滋味，吸引許多老饕前來品嚐。

▲（圖／美食客台南Ke食旅提供）

TANKO炭烤三明治

高雄六合一路

吐司上的招牌烙印非常可愛，主要供應炭烤三明治與肉蛋吐司，老闆堅持健康所以豬梅花肉和和美乃滋都是自製自醃，用炭火烤肉風味更足，加上厚蛋非常美味，另有提供日式火烤燒肉飯也很受歡迎喔！

▲（圖／美食客Nikki汪汪提供）

大ㄎㄡ胖碳烤三明治

高雄鹽埕區大公路

在高雄已飄香50年的歷史老店，一路以來始終堅持著傳統炭火烤土司，加入小黃瓜、火腿、蛋，配料簡單卻很美味，除了早餐時段有營業之外，晚上6點到11點宵夜時段也能吃得到。

▲（圖／美食客Shannon提供）

圖、文／MENU美食誌

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