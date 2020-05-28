因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因為權志龍GD而走紅的踩腳鞋，進化成為2020必入手的穆勒鞋，這篇為你整理adidas Originals、Vans、Converse穆勒鞋推薦。

身為權志龍的粉絲，對於歐巴穿著Vans時，把腳後跟踩下來的畫面一定不陌生，這種要穿不穿的樣子從此席捲時尚圈，成為大家爭相效仿的穿搭風格，也因為這股風潮發燒，使各大運動品牌相繼推出同款採腳鞋，也就是所謂的穆勒鞋。

Vans Old skool mule穆勒鞋，NT$2,380

因為權志龍於亞洲爆紅的潮流運動品牌Vans，不論是經典棋盤格或是基本款Old Skool，應該都在GD私服穿搭中看過，愛穿不穿的隨性穿法，再次造成粉絲們的模仿。這回Vans直接將明星鞋款Slip On、Old Skool推出穆勒鞋型，搭配前陣子最夯的奶茶色系，女孩們是時候該入手一雙新鞋了。

adidas Originals Superstar Mules，NT$2,890

為歡慶誕生50週年的經典鞋款Superstar，adidas Originals大動作推出一系列限定款！繼前陣子的城市系列，這回adidas Originals再把Superstar的鞋後跟挖空，打造全新穆勒鞋型，搭上繽紛亮眼的粉色系，以及經典不敗的黑白配色，如果說今年夏天必買鞋款，那這雙Superstar Mules絕對在清單裡。

Converse All Star Dainty Mule穆勒鞋

百搭又好穿的Converse帆布鞋，是不少女孩一年四季都會搭配的鞋型，在本季Converse也推出了方便穿脫的懶人穆勒鞋型，像是去年紅翻天的One Star改以挖空鞋後跟，以標誌性的麂皮皮革，搭配繽紛亮麗與經典黑白色系亮相。還有經典All Star鞋款也推出全新穆勒鞋系列。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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