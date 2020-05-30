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熱搜8間特殊造型雞蛋糕！恐龍、薑餅人　還有超特殊金沙豆腐口味

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▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

小小的雞蛋糕當作下午茶再好不過啦，邊走邊吃好愜意！快跟著MENU編輯一起來看看有哪些可愛的造型雞蛋糕吧！

GET&GO雞蛋糕
台北

Get&Go從原本的小攤販進化到有一間實體店面，小雞造型雞蛋糕超吸睛！不使用任何添加物，咬開後除了鮮奶香外多了一股淡淡的蜂蜜味，趁熱吃外酥內軟，原味就非常美味，除了雞蛋糕外還有販售簡單的飲品，記得先打電話預定。

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客煦那皮提供）

SOSO CAFE
台北市

Soso Cafe的一樓除了販售雞蛋糕之外，還有販售咖啡及文青選物。店內空位不多，若內用的話雞蛋糕會放在小蒸籠上，每一個雞蛋糕都會畫上可愛的小表情，還可以加購迷你甜甜圈冰淇淋一起食用，口感更清爽。

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿boo提供）

晴子冰室
台北

日式復古風的店面，內部不論是裝潢還是傢俱都充斥濃濃的懷舊氛圍。品項以販售衝突口味的冰品為主，每天也有提供一甜一鹹的雞蛋糕口味可以選擇。金沙豆腐口味上面還有撒上些許蔥花提味，新奇食感等你來挑戰！

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客MARK提供）

窩巢·雞蛋糕WO-CHAO
台北/新竹/台中

窩巢最有特色的就是蛋盒包裝了！六顆渾圓飽滿的雞蛋糕依序裝在蛋殼中，上面還烙印著可愛小雞的圖樣。雞蛋糕口味多樣，黑糖麻糬口味餡料飽滿，起司口味咬開後還會牽絲！

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ariel Yun提供）

新竹市立動物園
新竹市

來到重新開幕的新竹市立動物園，絕對不能錯過可愛的森林食堂！除了有販售森林造型的雞蛋糕外，也有提供簡單的輕食，用餐環境寬敞潔白，還可以透過玻璃一邊欣賞動物，一邊用餐，假日不仿和家人一起來玩吧！

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

純情專売所
嘉義市

店家對於所選用的食材一律嚴格篩選，小小的攤子充斥著濃濃日式復古風，剛烤好的雞蛋糕上會烙印當季的Logo，非常精緻可愛。起司雞蛋糕切開後牽絲牽的非常誇張，搭配半熟蛋口感更為滑順。

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿端吃吃吃eat_fooddd提供）

MAUM CAFE
台南市

位於台南市區的MAUN CAFE，老闆是正港韓國人，店內一樓販售韓系的時尚服飾，二樓則是咖啡廳。空間不大，販售的咖啡輕食也不多，花生雞蛋糕吃得到顆粒，還可以沾取一旁的鮮奶油一起食用喔！

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客蔓蔓的美食時光提供）

紅玉滿赤心雞蛋糕
全台分店

造型雞蛋糕中最有名的紅玉滿赤心雞蛋糕，現在在北中南都有分店。從一開始的愛心、玫瑰花造型進化到恐龍、挖土機等特殊造型，前往不同的分店會有不同的驚喜喔！

▲雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 雞蛋糕, GET&GO, SOSOCAFE, 晴子冰室, WO-CHAO, 新竹市立動物園, 純情專売所, MAUMCAFE, 紅玉滿赤心
fashion.net

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