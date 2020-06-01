包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

▲GUCCI 經典Marmont馬卡龍系列包款開箱。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

GUCCI 於今年春夏將品牌代表性包款GG Marmont系列換上了「馬卡龍」色系新裝，一口氣席捲各大版面，擄獲一票被燒得體無完膚的少女，也搶先收服了女神陳庭妮、王淨和歐陽娜娜的心，每個顏色洋溢著青春可愛的氣息，《ET FASHION》就來為大家開箱新色系列中的熱賣包型：相機包、肩背包和水桶包。

▲GUCCI推出超粉嫩的「馬卡龍色系」GG Marmont系列。（圖／翻攝自IG@gucci）



時尚迷們對於「GG Moarmont」系列應該不陌生，是品牌長年以來都熱賣的包款，尤其是經典的黑色，幾乎是人手一咖，GUCCI今年春夏為「GG Moarmont」一口氣加入了四種馬卡龍色系：玫瑰粉、伯爵藍、檸檬黃以及薄荷綠，讓包款就像是換了一個人一樣，明明是延續經典，卻呈現出前所未有的青春少女感，《ET FASHION》挑選了其中三款，一起來近賞它們的美。

▲本次《ET FASHION》開箱三款。

翻蓋肩背包

首先看到經典翻蓋肩背包，粉嫩的玫瑰花瓣粉色是當中最能襯托甜美氣質與少女心的顏色，長形的內部空間可輕鬆放入長夾、手機，背帶的部分則有兩種背法，可以利用全長的長度斜背，也可以將鍊帶從孔中拉起、對折成一半的長度，用腋下包的背法單肩背，就像影片中為大家示範的，這就是此包款設計4個背帶孔洞的巧思所在，2 WAY背法都學起來才能讓包包發揮到最美。

將這款肩背包與迷你水桶包翻到背面來還會發現，特殊的愛心形狀絎縫設計，更加深了此系列的可愛氛圍，令人不禁發出一陣少女驚呼。

▲背面的愛心小巧思。



水桶包

伯爵藍色的迷你水桶包散發的是清新質感，在本系列低飽和的色調中是視覺上最淺的款式，低調中保有少女情懷，迷你的包型空間確實小上許多，不過內部附有卡夾暗袋，以及一條鑰匙掛繩，仍然相當實用方便，上方的抽繩設計更把可愛推到最高點。

▲GG Marmont迷你水桶包，NT＄＄30,200。

相機包

而在女星們之間最受歡迎的檸檬黃色，則是最為活潑、明亮搶眼，經典的相機包採用拉鍊設計，空間與肩背包同樣足夠、實用，背帶方面可自由調整長度。

▲拉鍊上的長條皮革點綴更時髦，也讓開、關更加滑順好拉。



歐陽娜娜與王淨都選擇了檸檬黃色，特別適合兩位年輕貌美的少女，在搭配上完全不受限，無論是牛仔褲率性風格或是小洋裝都很適合；陳庭妮則是背上了囊括四種顏色拼接而成的夢幻彩色肩背包，搭配髮帶與洋裝去逛市場，營造清新少女風。

▲歐陽娜娜背上黃色肩背包款，本次開箱則是玫瑰粉色款式，NT＄57,800。

▲王淨背上檸檬黃色相機包，NT＄39,400。

▲陳庭妮示範彩色獨角獸肩背包，NT＄69,700。

想入手適合春夏的夢幻色系包款，除了GUCCI 換上馬卡龍新裝的Marmont系列，路易威登（LOUIS VUITTON）的全新包款「Pont 9」同步推出了亮眼色系，女星楊丞琳更已搶先背上橘色！CELINE也因應春夏季節，祭出一系列療癒柔美的色彩，重新演繹品牌經典包款。

▲LV Pont 9包款系列，NT＄132,000。（圖／翻攝自IG@rainie77、品牌提供）



▲CELINE春夏夢幻新色包款。TRIOMPHE 檸檬黃色肩背包NT$105,000、LUGGAGE礦石灰肩背提包NT$81,000、BELT粉粒紋袖珍型肩背包NT$69,000、16粉緞面小型提包NT$130,000。（圖／品牌提供）



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