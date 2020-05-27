LV新任女裝皮件總監Johnny Coca資歷超狂！曾拯救凱特王妃愛牌、任職CÉLINE

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）於近日宣布將由Johnny Coca接下女裝時尚皮件總監一職，或許大家心中正納悶這位Johnny Coca究竟是誰？那麼就得說到凱特王妃的愛牌MULBERRY，Johnny Coca於2015年起擔任MULBERRY創意總監，設計出多款大熱包款，然而今年3月卻突然選擇離開，當外界開始揣測他的下一步時，LV正宣布了這項好消息。

▲LV宣布Johnny Coca將擔任女裝時尚皮件總監。（圖／品牌提供、翻攝自IG@louisvuitton）

Johnny Coca出生於西班牙，就讀於巴黎藝術學院（École des Beaux-Arts）和布勒藝術學院（École Boulle），但是專攻的是工業建築設計，這樣的背景下讓他更專注於「實用性」，Johnny Coca在設計皮件上的實力是受到時尚圈高度肯定的，2015年擔任MULBERRY創意總監，在短短時間內清理掉了前人留下的爛攤子，許多人都說：「是Johnny Coca讓MULBERRY起死回生。」並且設計出許多當今熱賣的包款與皮件。

在 Instagram 查看這則貼文 Mulberry（@mulberryengland）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 上午 3:33 張貼

▲Johnny Coca於MULBERRY在任期間推出多款暢銷包款，包括「Amberley」及「Iris」系列。

▲MULBERRY擁有凱特王妃愛牌的封號。（圖／CFP）

然而，Johnny Coca的資歷還不僅僅這麼簡單，其實早在任職MULBERRY之前，Johnny Coca就已在LOUIS VUITTON團隊下工作，以皮件設計師一職展開事業生涯，後來到了BALLY工作，也曾於Céline與設計師Phoebe Philo共事。

累積了豐厚的經歷後，Johnny Coca可說是「重回」了LOUIS VUITTON的懷抱，未來將與女裝創意總監Nicolas Ghesquière合作設計出更多時尚單品，擔任女裝時尚皮件總監的職位將於6月2日起正式生效。Johnny Coca表示：「謝謝Delphine與LVMH集團對我的信任與支持，我十分榮幸能夠回到這個象徵著旅行與夢想的傑出品牌，夢想與創意能夠以最高的標準實現於此。」對他來說是最初的原點也是最初的夢想。