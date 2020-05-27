fb ig video ETtoday search mobile

LV新任女裝皮件總監Johnny Coca資歷超狂！曾拯救凱特王妃愛牌、任職CÉLINE

>

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）於近日宣布將由Johnny Coca接下女裝時尚皮件總監一職，或許大家心中正納悶這位Johnny Coca究竟是誰？那麼就得說到凱特王妃的愛牌MULBERRY，Johnny Coca於2015年起擔任MULBERRY創意總監，設計出多款大熱包款，然而今年3月卻突然選擇離開，當外界開始揣測他的下一步時，LV正宣布了這項好消息。

▲LV新任女裝皮件總監。（圖／品牌提供、IG）

▲LV宣布Johnny Coca將擔任女裝時尚皮件總監。（圖／品牌提供、翻攝自IG@louisvuitton）

Johnny Coca出生於西班牙，就讀於巴黎藝術學院（École des Beaux-Arts）和布勒藝術學院（École Boulle），但是專攻的是工業建築設計，這樣的背景下讓他更專注於「實用性」，Johnny Coca在設計皮件上的實力是受到時尚圈高度肯定的，2015年擔任MULBERRY創意總監，在短短時間內清理掉了前人留下的爛攤子，許多人都說：「是Johnny Coca讓MULBERRY起死回生。」並且設計出許多當今熱賣的包款與皮件。

▲Johnny Coca於MULBERRY在任期間推出多款暢銷包款，包括「Amberley」及「Iris」系列。

▲LV新任女裝皮件總監。（圖／品牌提供、IG）

▲MULBERRY擁有凱特王妃愛牌的封號。（圖／CFP）

然而，Johnny Coca的資歷還不僅僅這麼簡單，其實早在任職MULBERRY之前，Johnny Coca就已在LOUIS VUITTON團隊下工作，以皮件設計師一職展開事業生涯，後來到了BALLY工作，也曾於Céline與設計師Phoebe Philo共事。

累積了豐厚的經歷後，Johnny Coca可說是「重回」了LOUIS VUITTON的懷抱，未來將與女裝創意總監Nicolas Ghesquière合作設計出更多時尚單品，擔任女裝時尚皮件總監的職位將於6月2日起正式生效。Johnny Coca表示：「謝謝Delphine與LVMH集團對我的信任與支持，我十分榮幸能夠回到這個象徵著旅行與夢想的傑出品牌，夢想與創意能夠以最高的標準實現於此。」對他來說是最初的原點也是最初的夢想。

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 女裝皮件總監, Johnny Coca, mulberry
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

愛到卑微！3大星座「付出最多」雙魚渺小像塵埃、巨蟹自欺欺人

愛到卑微！3大星座「付出最多」雙魚渺小像塵埃、巨蟹自欺欺人

2020夏天必染「霧感奶霜髮」　晴空藍＋墨灰亞洲女孩最適合，超顯色又顯白

2020夏天必染「霧感奶霜髮」　晴空藍＋墨灰亞洲女孩最適合，超顯色又顯白

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過 3種心境都中證明你適合單身！有人追卻覺得「經營感情太累」 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ Dyson推「無線」直髮造型器　可用30分鐘夾好夾滿 宋慧喬6部經典韓劇造型解析　《藍色生死戀》出眾氣質迷倒粉絲 謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到 現省萬元！墾丁兩家必住「無敵海景」民宿　絕美貝殼沙灘竟是電影場景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面