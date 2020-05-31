宅在家養肌全靠它！5款高CP值「開架面膜」　一片抵所有保養品

誰說養顏美容就是耗時、花錢又難見效的苦力活！其實選對保養方式，不用出門、不用練手技，宅女也能養出水嫩肌！范冰冰懶在家不用動也能水噹噹的秘訣竟然是這個！保養不需瓶瓶罐罐，一片高機能面膜就能抵所有保養品，5款好評不斷高CP值保濕面膜推薦，新手們的保養入門課就先從挑面膜開始！



范冰冰懶在家不用動也能水噹噹！



總是把面膜視為保養核心的范冰冰，不只將面膜當成皮膚的飲水來源，一天不敷個2-3片還會渾身不自在，尤其近期因為疫情的關係，居家保養就成了每位女明星在家最重要的養肌課題，面膜更成為范冰冰最主要的美麗來源 ~ 不過，難道養肌就得瓶瓶罐罐、按照程序耗時又耗神嗎？其實啊，只要選對一款高機能，且保濕力強的面膜，還能省下好幾罐保養品呢！



《提提研》



▲《提提研》圓潤來貘保濕面膜。



對於保養新手來說，面膜的挑選就是頭號問題，到底挑選什麼功能的面膜最不容易踩雷，專家建議，保濕型面膜就是妳最好的首選！一直以來致力於面膜研發的台灣面膜之光《提提研》，不只將面膜從布料、精華甚至功能做細細分類，今年《提提研》更與知名插畫家馬來貘驚喜聯名，將經典保濕面膜換上超可愛黑白塗鴉包裝，讓人攜帶出門都覺得療癒 ~ 而它薄透的面膜纖維更不是省油的燈，親膚不厚重，襯上高滲透力的保濕精華，早晚來一片還能省下複雜保養步驟呢 ~



《ForBelovedOne寵愛之名》



▲《ForBelovedOne寵愛之名》明星生物纖維面膜。

走一趟開架藥妝店，放眼望去眾多的面膜選擇讓人措手不及，而《ForBelovedOne寵愛之名》雖然不是大部分入門新手的第一首選，但倘若妳這次想要入手一款高機能、媲美專櫃的強效面膜，選擇它準沒錯！薄薄一片面膜布中卻藏有能改善細紋與乾紋的角鯊烷和高濃度玻尿酸，帶點稠度的精華敷上臉，既不會有厚重悶感，隨著體溫和時間，精華漸漸滲透至肌膚中，那緊實飽水力十足的感受，讓儂編一刻都忘不了，很適合輕熟齡女性選用。



《我的美麗日記》



▲《我的美麗日記》蜜若藍超能補水面膜盒裝，NT$250元／5片；盒裝NT$118元／2片。

80後期的年輕女生對《我的美麗日記》一定不陌生，多樣化選擇和親民的價格，不只是多數人囤貨首選，就連日韓觀光客來台都要搜刮一打才肯罷休 ~ 而今年《我的美麗日記》 ，繼榮獲法國美妝奧斯卡後，這回再度獲得「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」入圍肯定。成為台灣之光，攻上網友口碑冠軍的正是這款蜜若藍超能補水面膜，以蜜若藍及三種珍稀植物油做為基底打造2:8黃金比例精華蜜，油與水的完美結合不僅保有雙效保濕力，敷完Q彈清爽當作妝前保養也超適合。



《DR .WU》



▲《DR .WU》玻尿酸保濕微導面膜 3pcs NT$599。

妳也和儂編一樣害怕面膜太過於營養，一敷就長痘嗎？那是因為妳沒有選到優質的面膜布！以天然棉花纖維織成的細緻面膜布料，加上獨家玻尿酸多醣體成分，讓精華保濕卻不厚重，營養卻好吸收，補足肌膚外由內乾的狀況之餘，還能讓妳時時擁有剛保養完時的水嫩感受，儂編偷偷分享，洗完澡趁著肌膚還有些餘溫，敷上一片，連覺都會睡得特別香呦！



《AHC 》



▲《AHC 》黃金蠶絲蛋白安瓶面膜_30g（一盒5片）／NT$1200。

不知道從何時開始，蝸牛成為了韓系保濕型保養品中的重要元素之一，而說起《AHC 》或許大多數人對它的印象停留在高機能安平精華，但其實，喜歡強效滋養力，且肌膚嚴重缺水的女孩，這款全新黃金蠶絲蛋白安瓶面膜將會成為下一個入手目標！平時忙於工作，保養品總是來不及救援嗎？《AHC 》將頂級99%純金箔注入賦活配方，並以稀有金黃蝸牛精華做為基底，保濕之餘亦能舒緩疲勞膚況，且緊緻鬆弛紋理，儂編不誇張，敷完就像剛做完SPA皮膚亮到可以擠出水！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《AHC 》、《DR .WU》、《我的美麗日記》、《ForBelovedOne寵愛之名》、《提提研》、范冰冰小紅書、pinterest



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