佳士得春拍延期照樣精彩　端2.5億元起標藍鑽搶攻金字塔客層

▲趙無極1966年作《18.11.66》為此次佳士得拍賣領銜拍品，估價約263,100,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情衝擊，國際拍賣行佳士得（Christie’s）香港春拍延至7月8日至13日，依拍賣類別分別於香港中環的畢打行、怡和大廈及歷山大廈登場，為讓因疫情減少旅行的買家與媒體一窺拍品亮點，佳士得今首度以直播方式介紹，端出分別為2.5億元與2.6億元起標的藍鑽與趙無極畫作，顯見雖然疫情影響生活，但收藏家仍心繫著市場罕見的珍品。

▲12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指（左）估價約251,560,000元起，天然翡翠手鐲估價約30,960,000元起。



延期的佳士得春拍精采度不減，品項涵蓋現代及當代藝術、中國古代及近現代書畫、中國瓷器及工藝精品、瑰麗珠寶、精緻名錶、珍罕名釀與手袋及配飾等。特別是當代藝術正熱，尤其旅法華裔畫家趙無極備受追捧，他於1966 年作的《18.11.66》，是此次拍賣會的領銜之作。

▲PP獨一無二的鈦金屬自動上弦酒桶形腕錶，具大教堂鐘聲三問及年曆功能，估價約30,180,000元起。



珠寶類依然是鑽石、紅與藍寶石、翡翠的天下，佳士得呈現欖尖形切割的12.11克拉濃彩藍色IF鑽石戒指，起標價高達2.5億元；名錶同樣講究珍稀，佳士得蒐羅PP（Patek Philippe，百達翡麗）一只具大教堂鐘聲三問及年曆功能的自動上鍊酒桶型錶，更難得的是以鈦金屬打造錶殼，獨一無二。

▲佳士得拍賣的愛馬仕霧面煙灰色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮 30 公分鑽石柏金包（左）估價約3,870,000元起。



面對新冠肺炎疫情，蘇富比（Sotheby’s）也做出迅速且靈活的應變，除了將香港春拍延至7月5日至11日於香港會議展覽中心舉辦，從4月初已展開香港網拍名錶專場，由於反應熱烈屢創紀錄，原本每周1場的拍賣增加至3場，現在連日內瓦與紐約也加入行列，蘇富比紐約、香港，及日內瓦之鐘錶團隊將分別於周二、周三、周四舉行網上拍賣，每專場為期7天，分別有15款腕錶與座鐘進行拍賣，吸引不少年輕新客投標。

▲蘇富比香港線上拍賣的1979年製PP REFERENCE 1177M彩繪座鐘，估價約3,874,000元起。（圖／蘇富比提供）

