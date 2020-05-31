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絢麗6月挺平權！愛迪達、Reebok球鞋太勸敗　連夯貨NB 327都有彩虹款

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編輯／Duke　圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks、Sneakernews

每年6月為同志驕傲月（Pride Month），對於LGBTQ+族群來說是個特別的月份，各品牌為了力挺平權，相繼推出「彩虹單品」。而在New Balance宣布替熱門的327系列注入彩虹配色後，Adidas與Reebok也相繼公布自家的Pride系列，想要支持LGBTQ+，那就來一雙彩虹鞋款吧！

1.New Balance

New Balance 327近期在台灣非常火紅，首發三款配色因數量稀少，有許多粉絲大喊「買不到」，但是品牌沒讓大家等太久，除了第二波的三款配色即將發售之外，327 Pride配色也會在6／24上市，而發售地點則為西門町概念店以及台中三民專賣店，定價為台幣3,280元。

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

不僅327系列，New Balance還帶來男女限定的FuelCell Echo鞋款。其中，男款採用白色為基底，搭配藍色條紋鞋面；女款則是換上綠色條紋。細節方面，兩款鞋均配有愛心圖案、彩虹鞋帶固定環以及鞋墊上的love since 1906字樣。不過，目前官方尚未透露發售消息。

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

2.Adidas

力挺LGBTQ+族群！Adidas以旗下主力跑鞋與籃球鞋打造2020 Pride系列，要來慶祝同志驕傲月。此次Adidas以六色彩虹旗為靈感，推出Ultraboost S&L、Harden Vol.4、Dame 6、Rose 10等四款彩虹球鞋。

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

首先是Ultraboost S&L，Adidas使用六色彩虹在內、外側的三線標大做文章，而三款籃球鞋則以純白為底，分別在鞋底、鞋面、後跟以及中底巧妙結合六色彩虹，並以滿版、漸層的手法去設計，預計會在六月陸續發售。

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Adidas、New Balance、Nice Kicks）

3.Reebok

針對同志驕傲月，Reebok推出「All Types of Love」主題系列，當中以多個經典鞋款製作彩虹單品，包括Instapump Fury、Classic Leather、Nano X、Club C 85等六款球鞋，不過最受矚目的仍是Instapump Fury與Classic Leather。

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

主題系列中的Instapump Fury設計相當浮誇，鞋面運用渲染手法製作，大膽且充滿活力。而Classic Leather則是盡可能保留鞋款的經典設計，全鞋以真皮鞋面製作，僅在鞋帶與內襯染上彩虹色調，是一雙穿搭性極高的鞋款，預計會在近期全面上市。

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲彩虹鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

同志驕傲月, Pride, LGBTQ+, NewBalance, Adidas, Reebok, 327, Ultraboost, InstapumpFury
fashion.net

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