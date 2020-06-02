說・流行／ H＆M姊妹牌COS成極簡控最愛　從不收腰、尺碼也藏心機

記者鮑璿安／台北報導

擅長極簡風的瑞典品牌COS（Collection of Style）近年來火速爆紅，若是沒聽過，那它隸屬的 H&M 集團應該人人皆知，但COS偏偏不走平價快時尚路線，從沒有收腰設計、且不賣XL以及XS尺碼，意外打出一片天，即使品牌門市比H&M少了將近95%，獲利卻遠高於H&M。

▲COS 雖隸屬於快時尚集團龍頭H&M，風格卻差很多，毫無腰身、女性甚至不出XL尺碼。（圖／翻攝自COS IG）

提到快時尚集團龍頭H&M ，很多人的第一印象就是「便宜且款式很多」，不過隨著生產到銷售過程越來越短，做工、材料等都面臨外界質疑，H&M 的銷售額屢屢遭遇瓶頸。這時2007年成立的COS彷彿救命稻草，迎合極簡風當道，COS的服飾大多以寬鬆腰身俐落剪裁為主，不塑造女性線條，所以幾乎沒有收腰設計，也鮮少有多餘色調，呈現簡潔的黑、白、灰色，運用舒適的面料迎合外出穿著。而且相當聰明的在設計尺寸標誌時，男款避開了XS，女款避開了XL，為的就是讓消費者覺得自己身材沒有那麼過度，畢竟沒有女生會想說出自己穿XL碼，但其實穿上L就已經到了別家品牌的加大尺碼。

▲COS 將價格定位在精品與快時尚之間，命中喜愛設計感的族群。（圖／翻攝自COS IG）

再來打動消費者的莫過於旗下服飾的價格定位，COS不親民卻又沒有一線精品那麼遙不可及，對此品牌負責人認為，快時尚與高階精品之間始終有空白，總有一群人是負擔得起中間價位又需要有設計感服飾的。設計總監 Karin Gustafsson也表示：「在發想一個系列時，心裡就明白以什麼價位完成一件設計、有什麼限制等，這就是商業設計。」

在 Instagram 查看這則貼文 COS（@cosstores）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 上午 5:57 張貼

因此，COS大致將夏裝定價在2000元以下，秋冬裝約5000元內，品牌約6成工廠在歐洲，4成在亞洲，生產完成後運輸到全球各地，用降低運輸成本來補足高設計感，比起H&M不分季節常有新款推出，COS一年只出春夏、秋冬兩季，滿足耐穿且實穿雙重需求。即使品牌門市比H&M少了將近95%，台灣也暫時沒有實體店，但獲利卻不可小覷，從 2009 年到 2014年， COS 的銷售額就從 1.32 億美元成長到 6.25 億美元，連最初投資的12 億美元都成功在一年內賺回。

品牌仍不斷改革創新，像是2020 春夏系列加入有機再生棉、植物性染料，疫情當前推出了居家運動系列，大面積色塊修飾身材，剪裁流暢不顯累贅。當然，極簡風大戰才剛開打，面臨眾多品牌JIL SANDER、Sandro、Olive、Theory夾擊，COS未來走向仍是外界關注焦點。

在 Instagram 查看這則貼文 JIL SANDER（@jilsander）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 上午 3:59 張貼

設計師Jil Sander在1968年創立了同名品牌，同樣大走極簡風，由現任創意總監Lucie Meier與Luke Meier夫妻共同打造，順滑的剪裁中卻洋溢濃厚女人味，旗下「Tangle」系列的扭結肩背包更成為大勢單品，搭配品牌洋裝或是西裝外套就能展現穿搭品味，順勢受到矚目。

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