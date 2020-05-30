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預告紙片人時代已過去！M號模特兒Jill Kortleve：「女生有小腹很正常」

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▲▼首位「大尺碼模特兒」登上Chanel、Fendi大秀！Jill Kortleve：「別被體重綁架，女生有小腹很正常！」。（圖／Bella儂儂提供）

設計師愛用0號模特早不是業內秘密，若你對零號這個尺寸沒有概念，就讓儂編為你解謎：「正常尺寸S~L通常落在2～6號之間，而0號就是比我們一般熟悉的XS還要小的超迷你尺寸」，但隨著「健康」意識抬頭，時尚圈不再把「瘦即是美」奉為圭臬，比起曬餓曬瘦，愈來愈多模特們開始曬出健康飲食和頻繁出入健身房的私房照片，告訴大家好身材是練出來而非餓出來的，更有服裝品牌開始大舉選用「大尺碼」模特兒，像是我們今天要介紹的Jill Kortleve～

2020秋冬大秀

▲▼首位「大尺碼模特兒」登上Chanel、Fendi大秀！Jill Kortleve：「別被體重綁架，女生有小腹很正常！」。（圖／Bella儂儂提供）

來自荷蘭的26歲M Size模特兒Jill Kortleve在2020秋冬大秀上大放異彩，不僅橫掃紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝週，更一舉登上Chanel、Fendi、Valentino...等一線秀場，她的成功也預告了「纖細高挑模特兒」的時代已過去，並成功改寫時裝界對女性審美的標準，同時也喚醒許多時尚潮人對健康生活的意識，但最重要的是...透過Jill Kortleve讓全世界的女孩與女人認知到時尚並非遙不可及，不用纖細窈窕也有享受時尚的權力！

放心吃大膽秀

但其實Jill Kortleve的模特兒之路也並非一帆風順，過去她在訪問中曾表示：「我花了22年的時間探索自己和模特兒工作，才擺脫被體重綁架的循環。就像很多女生會擔心自己身上的贅肉，但其實女人有小腹是一件再正常不過的事。」現在的她，不再那麼在意別人的眼光，個人IG上滿滿都是她吃美食的生活照，而正是這股「放心吃大膽秀」的自信，讓她走上國際伸展台吸引H&M、ZARA和蕾哈娜創立的彩妝品牌Fenty邀請她拍攝廣告大片。

擁抱真實自我

▲▼首位「大尺碼模特兒」登上Chanel、Fendi大秀！Jill Kortleve：「別被體重綁架，女生有小腹很正常！」。（圖／Bella儂儂提供）

隨著2020秋冬時裝周落幕，Jill Kortleve 也陸陸續續在個人IG上回顧過去這一個月的工作照，其中在Chanel 2020秋冬大秀的貼文中，她這麼寫道：「在過去的這一個多月裡，我從來沒想到這一切會發生，我很感謝所有讓美夢成真的工作人員。時尚與秀場生態需要被改變，而我很榮幸能成為其中一部分，也期待未來能和更多不同型態的模特兒一起合作。」而正是因為有愈來愈多像Jill Kortleve一樣的模特兒出現，體現「做自己最時尚」的價值，才能讓更多年輕人受到鼓舞，擁抱最真實的自己！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest、IG@jilla.tequila

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Jill Kortleve, 模特兒, 身材, 時裝秀, 大尺碼
fashion.net

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