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韓妞都在瘋「DIY雞蛋面膜」！縮小毛孔、剷平痘疤　10分鐘就能見效

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▲▼蛋白也能縮毛孔？韓國超夯「DIY雞蛋面膜」，只要10分鐘月球表面也能剷平。（圖／Bella儂儂提供）

毛孔粗大、痘痘肌殘留下來的月球表面怎麼消都消不掉該怎麼辦？妳們心裡的苦，身為痘痘肌過來人的儂編都懂！那些市面上標榜可以縮小毛孔的保養品怎麼抹依舊不見效嗎？這次不如試試韓妞們的私房「DIY雞蛋面膜」，說起這款保養祕訣，我們聽起來新穎，但在當地可是每位韓國女孩都熟知的居家保養招數呢！到底效果有多驚人？只要10分鐘月球表面也能剷平是真的嗎？Before／After剷平效果竟然出乎意料！

韓國超夯「DIY雞蛋面膜」
 冷卻皮膚第一步

▲▼蛋白也能縮毛孔？韓國超夯「DIY雞蛋面膜」，只要10分鐘月球表面也能剷平。（圖／Bella儂儂提供）

首先在敷上面膜之前，可以先薄薄擦上一層蘆薈膠，鎮靜皮膚之餘，也能減緩雞蛋面膜帶來的刺激與敏感，接著準備一條溫毛巾稍微熱敷一下臉，收縮毛孔並軟化肌膚表層。最後熱敷15分鐘後、敷上面膜前再用清爽的化妝水擦拭，達到徹底降溫淨膚的效果，這樣一來敷臉後的緊緻毛孔效果會更顯著喔！

DIY雞蛋面膜

▲▼蛋白也能縮毛孔？韓國超夯「DIY雞蛋面膜」，只要10分鐘月球表面也能剷平。（圖／Bella儂儂提供）

重頭戲來了！到底韓妞都在瘋的雞蛋面膜該怎麼做？首先準備好一顆雞蛋，並將蛋白取出，接著在蛋白清中加入些許蜂蜜增加保濕、滋潤力，喜歡觸感紮實的女孩，也可加入些許麵粉，接著將調配好的蜂蜜蛋白打發至綿密泡沫狀，超簡單DIY雞蛋面膜就大功告成！不過敏弱肌女孩也要小心，若妳的肌膚較容易泛紅過敏，麵粉這一步就可以選擇性加減用量 ~

10分鐘剷平月球表面

▲▼蛋白也能縮毛孔？韓國超夯「DIY雞蛋面膜」，只要10分鐘月球表面也能剷平。（圖／Bella儂儂提供）

最後將製好的泡沫狀雞蛋面膜敷上臉，那綿密的觸感就像是敷上棉花糖般療癒，而說起它的原理，其實和市面上會起泡的面膜很像，讓蛋白泡在臉上靜置10分鐘，妳會發現泡泡慢慢消退，隨之而來的是肌膚緊實的感受，最後沖洗完，看看這效果，不說還以為去了醫美打皮秒了呢！原本肌膚上的凹洞、顆粒以及粗大毛孔瞬間小一吋，可想而知若長期使用就連月球表面都能剷平！但在用量上也要注意，最多一周使用一次即可，才不會造成反效果呦 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

毛孔, 肌膚保養, 面膜, 韓國保養, DIY面膜
fashion.net

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