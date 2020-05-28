跟楊丞琳學帽子穿搭！5種好配款式　不愛洗頭的女孩必須筆記

楊丞琳穿搭風格可說是許多女孩們心中效仿的對象，日常風格百變善於利用帽子等為穿搭加分。天天洗頭對女生來說是花時又繁瑣的事，想外出一下又不想被發現頭很油。那就快跟楊丞琳學搭配小技巧，還可以增添造型感。根本懶人的福音！你的衣帽間還缺少哪一款？



貝雷帽

只要楊丞琳在IG社群發出日常穿搭文，常常就會有粉絲在下面詢問有關帽子的問題。在拍攝風格代言人時，一頭浪漫棕色捲髮將一頂黑色貝雷帽側戴，橘色幾何耳環點綴中帶點個性。楊丞琳完美詮釋如何穿戴貝雷帽，加上一身典雅的衣裳女人味十足！

除了為品牌拍攝外，私下楊丞琳也超愛貝雷帽，在為媽媽慶祝生日時也戴上紅色貝雷帽，和淺焦糖橘的髮色相當和諧，將帽沿向後戴淺一點露出瀏海，搭配上耳環，簡單大方又不失甜美的氣息！



毛帽



想要上學裝扮毛帽絕對很適合，看看楊丞琳這一身牛仔褲配上素色上衣，毛帽可以為簡單的搭配加分。超可愛鵝黃色尖尖的帽型和眼鏡同色系，走在路上說是大學生也不為過！學生毛帽根本必備，快遲到時快速出門的法寶！

有如七個小矮人的帽子，紅色毛帽配合節日也超應景。較寬鬆的帽沿和鮮豔的色彩讓穿著看起來一點都不無聊，保暖又有造型感，是不是需要入手一頂毛帽呢？



漁夫帽

漁夫帽近年大勢流行，市面上許多不同種類花樣，戴膩了素色漁夫帽不如換一種風格。楊丞琳格子漁夫帽復古又可愛，相同色系也可以畫龍點睛，網友直呼：「帽子哪裡買！」

楊丞琳戴上漁夫帽不只甜美還可以帥氣，她在候機室所拍下的照片，帽沿遮住一半的臉有種神秘感，皮革材質搭配牛仔外套超有個性！平時還可以遮住素顏，是不是用途很多～



寬簷帽





寬簷帽在視覺上有讓臉看起來變小的效果，露出額頭、眉毛讓臉型延伸。一身黑色安全不易失誤又可以非常優雅，下次約會就這樣穿吧！



草帽

夏天即將到來，草帽是可以先買起來的單品！草帽不是只能去海邊戴，楊丞琳完美演繹日常生活中配戴也可以甜美可人，連身牛仔裙和小白鞋也毫無違和感，今年夏天也這樣出門吧！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@rainie77

編輯整理：林芊佑



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