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孫芸芸、楊丞琳都愛牛仔休閒風！4款丹寧單品隨便搭就很美

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萬年不敗的丹寧元素，無論什麼季節、什麼年紀穿都沒問題，但若想把錢花在刀口上，不妨跟著孫芸芸、楊丞琳、蔡依林、柯佳嬿...這幾位30+時髦女人買，掌握連身洋裝、牛仔短褲、鬚邊破褲、牛仔外套這幾件衣櫃裡必備4個丹寧單品，你也能用零技巧搭出最時髦的造型！

連身洋裝

▲▼ 學孫芸芸、楊丞琳、蔡依林零技巧「丹寧穿搭」！這4款經典不敗的單品穿出明星風範。（圖／Bella儂儂提供）

過去丹寧單品總以率性著稱，但其實把牛仔布運用在洋裝上也很有特色，為了不要顯得太單薄，可以在洋裝外搭配同色系的針織背心或是牛仔外套，但切記套在外面的針織背心和牛仔外套一定要以短版款式為主，不然會讓整體造型看起來鬆垮垮，顯得沒精神之餘，也容易讓你的身材比例顯得差強人意！

牛仔短褲

▲▼ 學孫芸芸、楊丞琳、蔡依林零技巧「丹寧穿搭」！這4款經典不敗的單品穿出明星風範。（圖／Bella儂儂提供）

牛仔短褲是懶人穿搭的必備良品，簡單搭配一件T恤就時髦有型，如果想走減齡路線可以學柯佳嬿換上Oversize字母T恤，但若想走法式時髦路線則可以參考孫芸芸搭配紅白條紋T恤，最後再戴上時髦墨鏡，你也能輕鬆揣摩出「偽女星」時髦範～

鬚邊破褲

▲▼ 學孫芸芸、楊丞琳、蔡依林零技巧「丹寧穿搭」！這4款經典不敗的單品穿出明星風範。（圖／Bella儂儂提供）

過去總是被長輩嫌棄到不行的鬚邊破褲，在楊丞琳和蔡依林的背書下，你可以放心地穿回老家囉！率性設計細節讓你秒減齡，無論是在夏天搭配復古印花Ｔ恤或在冬天外罩Oversize衛衣和毛帽，只要腳上有雙畫龍點睛的小白鞋，就能打造零失誤造型！

牛仔外套

▲▼ 學孫芸芸、楊丞琳、蔡依林零技巧「丹寧穿搭」！這4款經典不敗的單品穿出明星風範。（圖／Bella儂儂提供）

在儂編心中牛仔外套是名列榜首的30+必備單品，除了具有造型性，氣溫多變的秋天和春天可以拿來禦寒，夏天可以當作進出冷氣房的隨身外套，冬天當做造型單品穿在大衣裡面也沒問題。所以非常推薦大家花一點預算，投資在牛仔外套上，因為只要買對適合自己的版型，保證讓你一路從少女穿到熟女都沒問題！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：牛仔褲應該穿了就洗？編輯教妳六招正確的洗褲方式
延伸閱讀：呸姐簡直穿搭教科書！蔡依林用7件牛仔褲教妳「一週穿搭術」
延伸閱讀：牛仔褲也能成為焦點？從伸展台到街拍，所有時尚咖在瘋的牛仔褲原來是這款！

關鍵字：

丹寧穿搭, 明星穿搭, 不敗單品, 蔡依林, 楊丞琳, 孫芸芸
fashion.net

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