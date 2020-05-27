「肉脂感」慕赫威士忌限量登台　格蘭利威搞神秘，年份風味全自品

▲慕赫2.81與格蘭利威近期均推出威士忌新品。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

夏夜已至，在不想痛快暢飲至飽肚的夜晚，威士忌或許是好主意，近期慕赫、格蘭利威均推出話題新品，以濃郁「肉脂感Meaty」重現1930年代紐約上流酩家間絕版逸品的18年單一麥芽威士忌，或是隱身風味年份的神秘黑包裝，都能讓適合微醺的夜晚更有興味。

慕赫2.81 18年單一麥芽威士忌

慕赫2.81將於亞洲區獨家推出「18年單一麥芽威士忌」，有別於其他同款威士忌，18年以神秘比例，再以歐洲雪莉橡木桶與美國波本桶雙桶熟成，醞釀出醇厚滑順的豐富口感，擁有濃郁的「肉脂感Meaty」風味，內還藏有甜美果香與麥芽甜味，衝突與層次感並行。

「慕赫2.81 18年單一麥芽威士忌」初嚐時淡雅平衡，精緻清甜的新鮮青蘋果與黑加侖果香釋出，隨即併發濃郁香醇、帶有淡淡烤栗子和太妃糖的韻味。交錯苦甜的滋味代表辛辣溫暖的雙重個性，之後便可品嚐到蜂蜜與可可般的口感，目前已在台灣開賣，售價4,500元。



格蘭利威 SPECTRA 酩光三重奏

想讓消費者回歸最初的飲酒樂趣，格蘭利威於2013年推出首支神秘黑限量系列Alpha之後，第二款 Cipher與第三款Code也在藏家界中成為話題，延續此系列隱而不揭的年份或風味資訊，今年6月神秘黑限量系列最終章「SPECTRA 酩光三重奏」也將正式上市，全台限量999組。

「SPECTRA 酩光三重奏」是該系列中首度推出風味各異、三入一組的限量酒藏，內裝的酒款均對花果香滑順口感致敬，外盒包裝由三個漆黑的三角柱組合而成，柱體之間互有磁力，可自由展開做出變化，頗具巧思，結合數位科技，只要用手機掃描產品外盒上的 QR CODE，即可跟著首席釀酒師 Alan Winchester 一同品酒，售價3,999元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。