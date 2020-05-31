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網紅和兒子拍照像姊弟！肌膚零細紋的秘訣竟是「卸妝」

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▲龍眼媽,自然美,保養,卸妝膏,Her和她。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

▲龍眼媽跟兒子看起來就像是姊弟。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

文／C編

很多母親都身兼許多角色，公司員工、妻子、媽媽、媳婦等等，生活也往往像是蠟燭一樣兩頭燒，同時要兼顧家庭、事業，漸漸的她們忘記照顧自己，身材走樣、邋遢不堪，但同樣身為母親跟又要上班工作的部落客龍眼媽，卻一點都沒有因此讓自己變糟，反而越活越漂亮，跟兒子兩人在一起根本就像是姊弟，讓人看到都超級羨慕。

▲龍眼媽,自然美,保養,卸妝膏,Her和她。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

▲龍眼媽親自示範使用卸妝膏。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

對於私底下的保養，龍眼媽也在網路上分享，自己每天最重要的護膚關鍵就是「卸妝」，她說：「很多人習慣用卸妝水和卸妝油，我個人用卸妝水會覺得卸不乾淨，卸妝油我會長悶痘跟粉刺。」所以她選擇植萃的卸妝膏來清潔肌膚。

▲龍眼媽,自然美,保養,卸妝膏,Her和她。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

▲連唇部彩妝都可以輕鬆卸。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

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使用植萃製作的卸妝膏不只能卸除彩妝，也能幫助去除空氣中的髒汙，添加的天然植萃成分更是可以透過按摩，做到滋養呵護，是生活忙碌的媽媽們快速保養清潔的好幫手，尤其是自然美的超效保濕按摩卸妝膏更是她的最愛，她說：「只有卸妝膏可以一邊卸一邊按摩，我都會搭配瘦小臉的穴位按摩，敏感溫和不刺激，我真的超級愛！大推，心目中的第一名。」

▲龍眼媽,自然美,保養,卸妝膏,Her和她。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

▲卸完肌膚都在發光。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

自然美的超效保濕按摩卸妝膏早就是品牌的明星商品，只要一顆10元硬幣的大小就可以輕鬆卸除全臉的濃妝，柔滑的雪酪質地，就算手濕濕也可以輕鬆取用，不只是生活忙碌的人使用超級方便，也是懶人的最愛，裡面更是添加椰子植物油、植物性角鯊烯、薰衣草精油，在推開的瞬間就是幫肌膚保養，乳液狀的質地也不會讓人覺得油膩不舒服，而且輕輕鬆鬆就可以用水沖淨，非常方便又快速的就能夠清除彩妝。

▲龍眼媽,自然美,保養,卸妝膏,Her和她。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

▲眼睛彩妝也可以輕鬆卸乾淨。（圖／龍眼媽與愛演小龍眼FB）

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▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

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Her, 龍眼媽, 自然美, 保養, 卸妝膏, Her和她
fashion.net

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