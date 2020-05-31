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南韓最美驗孕棒藏洋蔥！懷胎後浮現「超暖心圖案」讓人永生難忘

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編輯／Ann

在迎接新生命到來前，不少女生都會通過驗孕棒測試是否懷孕，忐忑心情可想而知，南韓設計師為了緩解壓力，推出一款「絕美禮物驗孕棒」，粉色外觀下更藏了獨特小秘密，只要呈現懷孕浮出「十字」，上頭的圖案與蝴蝶結會瞬間化作禮物，象徵送給準媽媽的最好驚喜。

▲驗孕棒 。（圖／翻攝自behance）

▲驗孕棒 。（圖／翻攝自behance）

▲南韓設計絕美驗孕棒藏超暖驚喜 。（圖／翻攝自behance）

南韓設計師Chieun Jang等人設計了一款「絕美禮物驗孕棒」，不同於一般驗孕棒毫無新意的造型，雖然同樣是細長形狀，不過稍有圓弧度更加方便拿取，同時注入了純潔白與夢幻的淡粉色系，光是外觀就擄獲大批粉絲。而檢驗是否懷孕的空白格上方更打了一條蝴蝶結，看似不明所以，不過只要測試確定懷孕後，空白格會慢慢浮現出十字圖案。這時才終於揭曉謎題，原來蝴蝶結與十字結合會化作禮物形狀，象徵肚子裡的寶寶就是最美好的驚喜，簡單設計卻暗藏洋蔥。

▲驗孕棒 。（圖／翻攝自behance）

▲懷孕後驗孕棒會浮現禮物圖案代表寶寶降臨，還能當做相片架。（圖／翻攝自behance）

當然若是沒有懷孕也別灰心，禮物驗孕棒的空格會呈現灰色，代表寶寶還未降臨，不僅如此，驗孕棒還在中央設計了可以放置照片的夾縫，輕鬆變身相框，與寶寶的超音波照片放在一起，永遠定格這一刻的美好。

▲蜂蜜膠水。（圖／翻攝自品牌官網）

▲日本文創品牌へそ文-HESOBUN推出蜂蜜膠水。（圖／翻攝自behance）

此外，日本文創品牌へそ文-HESOBUN將毫無關聯的膠水與蜂蜜結合推出「蜂蜜膠水」，商品的外觀上和一般的膠水完全一樣，逼真的橘色旋轉蓋子搭配細長瓶身，萬萬沒想到甜甜的美味蜂蜜就儲存在此，上頭還印製了「蜂蜜Honey」的字樣方便區別。延續膠水好拿好擠的特性，這款蜂蜜膠水只要稍微擠壓瓶身，就會發現上頭網狀的瓶蓋慢慢流出晶瑩剔透的蜂蜜，可以一邊控制用量不擔心失手，並且上端平坦的形狀與吐司也完全吻合，簡直是主婦福音。

►主婦福音！日本「蜂蜜膠水」塗抹吐司完全不髒手　網友狂推：欠買

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關鍵字：

驗孕棒, 南韓, 設計, 懷孕, 生子
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