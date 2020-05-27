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李多熙曬玫瑰色大包尬Irene雙包　一雙辣腿狂吸20萬讚

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記者李薇／綜合報導　圖／renebaebae IG、dahee0315 IG

藝人李多熙因在劇中《請輸入檢索詞WWW》演出帥氣的女部長，受到很多粉絲喜愛，最近她在個人IG上特別活躍，只見她從樹叢後面竄出來，手上竟然拎著一咖玫瑰粉紅的GUCCI Marmont系列全新的包款，看起來超級興奮又開心，讓粉絲紛紛驚呼「太美了！」

▲包包。（圖／IG）

李多熙不僅穿全黑色曬包，更厲害的是她竹竿等級的雙腿，穿起牛仔短褲又讓整個人更加纖細的感覺，還有眼尖的粉絲發現她雙腿竟然閉起來都有縫隙，可見身材真的超級好，對於身材的控制，她只要超過50公斤就會嚴格控管自己的身材，通常都會禁食晚餐，來保持瘦長的臉蛋，避免看起來不夠上鏡。

最近不只是李多熙在個人IG上面曬包包，Red Velvet成員Irene更是貪心的一次曬出兩款包包，一咖紅色的斜背包、還有一咖棕色鱷魚皮質感的包款，不只是撞色的效果讓人覺得相當特別，更厲害的是這兩款包包一咖貴氣、一咖平價，兩個背在一起卻有種和諧的休閒質感，相當好看。

▲包包。（圖／IG）

這兩款包包，紅色的單品出自PRADA的設計，看起來小巧可愛，帶有貴氣的質感，小的棕色款則是H&M的單品，一樣也是小巧的斜背包，整體偏休閒潮流，兩個交叉背在一起，意外的和諧，而一次背兩種包款Irene也不是第一人，之前河智苑在演出《愛你的時間》就曾經這樣背過，當時也掀起一陣雙包包的潮流。

▲包包。（圖／IG）

關鍵字：

李多熙, 請輸入檢索詞WWW, irene, PRADA, H&M, 包包, 日韓穿搭, 日韓時尚
fashion.net

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