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昆凌混搭180萬Boucheron珠寶撐老闆娘氣勢　最愛名牌包加持

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▲▼ 昆凌戴Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌以QUINLIVAN創辦人身分出席發表會，穿露肚褲裝混搭Boucheron珠寶。（圖／QUINLIVAN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

昆凌昨以QUINLIVAN創辦人身分，出席結合潮流與美妝概念的彩拋產品發表會，她除了以小露性感並展現結實腹肌的俐落褲裝吸睛，同時混搭了法國珠寶品牌Boucheron珠寶，大膽一次戴上總值約180萬元的Serpent Bohème、Plume de Paon與Jack等3個不同風格系列珠寶，卻毫無違和感，尤其她所戴的綠色孔雀石耳環，讓整體造型更亮眼了。

▲▼ 昆凌戴Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌一口氣戴上Boucheron 3個系不同列的珠寶。

▲▼ 昆凌戴Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ 昆凌戴Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Bohème系列孔雀石耳環（左）242,000元，Plume de Paon孔雀羽毛系列鑽戒389,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

孔雀石耳環出自蛇概念的Serpent Bohème系列，昆凌同時佩戴同系列的戒指與Plume de Paon孔雀羽毛系列鑽戒，讓她拿麥克風發表時能成功聚焦；頸肩的項鍊則是發想自音源線的長手鍊，柔軟的線條可纏繞多圈作為項鍊佩戴，展現個性美。

▲▼ 昆凌戴Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ 昆凌戴Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron長款Jack系列手鍊（左）493,000元，Jack鑲鑽手鍊465,000元。

不過昆凌私下沒有如此華麗的珠寶行頭，最常戴細細的小鑽項鍊或香奈兒（CHANEL）Coco Crush系列寬版戒指，最亮眼的行頭仍是香奈兒（CHANEL）、Dior等各式名牌包，她也常穿自創時尚品牌JENDES新衣宣傳，在演藝工作之外，她的事業版圖可不小。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲昆凌常穿自創品牌JENDES針織衫宣傳，搭配香奈兒Coco Crush戒指。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲▼昆凌 。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）
▲名牌包是昆凌的亮眼配件，她背130,000元My ABCDior客製化掛飾背帶提包，背帶上有老公與兒女英文名字字首裝飾。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

關鍵字：

昆凌, Boucheron, Dior, QUINLIVAN, JENDES
fashion.net

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