環島4家最超值住宿！台北老爺酒店一泊二食3899元　花蓮美崙只要2700元

文／C編 圖 / 翻攝官網

疫情逐漸有趨緩的趨勢，疾管局也鼓勵防疫樂活的新態度，悶久了出去玩，不只到美景拍照，住宿也要有特色、有質感，更能放鬆享受。小編整理了從北到南再到東部，很值得一住的4家酒店和民宿，購物平台「Her和她」正推出住宿券，甚至有下殺到2.5折的優惠，不論規劃近期或暑假的輕旅行都很適合，要環島也很可以。

【台北老爺大酒店】

位於台北捷運中山站附近，緊鄰中山商圈，過個馬路就可以逛街，雙人房簡約寬敞，相當舒適，酒店內的Le Cafe也是很多人大推的餐廳，高雅的空間裡有寬敞的沙發區，再往裡面走就可以到自助吧享用美味的餐點，主打無國界料理，臨窗的位子能看見中山北路的綠蔭街景，讓心情更舒暢。

▲台北老爺大酒店雙饗假期精緻客房一泊二食雙人住宿券，原價15,323元、特價3,899元（約2.5折）。點我購買。

【花蓮美侖飯店】

花東是很多人想要離開城市喧囂最多選擇的地方，位於花蓮市的美侖飯店地點相當方便，飯店內有廣闊的綠地、泳池與自然美景，光是待在飯店就讓人心境放鬆，也有許多活動供住客體驗，完全不無聊，想逛夜市、到美麗的風景區也都容易，能盡情享受悠閒時光。

▲花蓮美侖飯店精緻雙人房二天一夜住宿券，原價6,280元、特價2,700元（約4.3折）。點我購買。



【墾丁嵐翎白砂渡假莊園】

鄰近墾丁白沙灣的嵐翎白砂渡假莊園，每間房都能看到絕美海景，遼闊的碧海藍天把煩惱全掃去，空間運用台灣珍稀檜木、櫸木、梢楠木等，散發出自然氣息，溫文地展現在地特色，並與兩度獲得德國紅點設計大獎的台灣藝術家王怡璇（Cindy Wang）合作，打造莊園內許多鮮豔可愛的裝飾、擺設。

▲嵐翎白砂渡假莊園平日精緻雙人房住宿券原價13,800元，特價3,750元、平日精緻家庭房住宿券，原價17,800元，特價5,341元。點我購買。

【高雄花季度假飯店】

日式風格的壁紙、典雅的東方設計，讓人進來住宿就可以放鬆舒壓，還有美人湯可以泡，從浴室望出去就是絕美的湖光山色，非常適合兩人度假的時光，有種遠離塵囂的感覺，可以先住一晚再往墾丁前進，是很好的住宿點。

▲花季飯店平日巧月套房雙人住宿券，原價13,800元、特價5,200元（約3.8折）。點我購買。

