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小紅書正夯！6種瘦身低卡燕麥粥食譜　竟還有奶茶口味

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▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲燕麥對減脂很有幫助，是不少女星的瘦身武器。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@小粽子Selina

燕麥是很好的瘦身減脂食材，膳食纖維含量高，且含有維生素B、E和鈣、鐵、鋅等礦物質，容易有飽腹感，加上低GI特性，不少女星都曾透露靠著燕麥瘦身。想嘗試但又不知道燕麥可以怎麼吃嗎？快來試試現在在「小紅書」上超夯的瘦身燕麥粥，不僅熱量低又營養，選用即食燕麥就能讓料理方式更方便快速，而且能煮成鹹食，也有甜的口味，每天變化一種口味也不容易膩。


▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

1.酒釀蛋燕麥粥

準備食材：即食燕麥50g，牛奶250g，酒釀100g，雞蛋1顆，核桃、枸杞、黑芝麻各少許。
先將牛奶放入鍋內煮開，倒入打散的雞蛋攪拌均勻，加入即時燕麥、酒釀後攪拌均勻，煮2分鐘後起鍋裝入碗裡，最後將枸杞、黑芝麻灑在頂層即完成。

▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

2.香菇青菜粥

準備食材：即食燕麥50g，雞蛋1顆，香菇2朵，青菜1把，小熱狗1根。
將香菇切碎、青菜切段後放入鍋中，放入燕麥、少量鹽巴煮熟，最後加入雞蛋再略煮一下即可起鍋。

▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

3.芋頭可可燕麥粥

準備食材：即食燕麥50g，牛奶250g，熟芋頭150g，可可粉5g，少量核桃、椰子片。
先將芋頭打成泥，放入鍋裡加入其他食材攪拌均勻煮熟，起鍋裝碗後再放上芋頭、核桃和椰子片點綴。

▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

4.胡蘿蔔香蕉燕麥粥

準備食材：即食燕麥50g，牛奶250g，香蕉1根，胡蘿蔔絲30g。
將香蕉切片，在鍋中放入牛奶、燕麥、胡蘿蔔絲，攪拌煮約2分鐘，起鍋裝碗再放上香蕉片點綴。

▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

5.草莓醬燕麥粥

準備食材：即食燕麥50g，牛奶250g，草莓150g，奇亞籽10g，蜂蜜5g。
先將草莓切塊和奇亞籽混合放入鍋中，加入蜂蜜煮到成醬。將燕麥用牛奶煮熟裝入碗中，加入煮好的草莓將，最後放上草莓點綴。

▲減脂燕麥粥食譜 。（圖／翻攝IG,小紅書）

6.奶茶燕麥粥

準備食材：即食燕麥50g，牛奶200g，紅茶200g，蜂蜜3g，優格1大勺，堅果碎片少許，巧克力少許。
將牛奶、紅茶、燕麥和蜂蜜放入鍋中，攪拌煮熟後裝入碗中，再放上一勺優格，少許堅果碎片或巧克力點綴。

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瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 燕麥, 燕麥粥, 食譜, 低卡, 熱量低
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