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美妝超強優惠來了！　香緹卡神級面膜下殺4折、嬌蘭香水買大送小

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▲▼美妝防疫優惠　香緹卡面膜下殺4折 。（圖／品牌提供）

▲趁著疫情漸緩，美妝品牌6月紛紛推出優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

台灣女孩愛敷面膜，尤其是夏天肌膚容易乾燥缺水又長時間戴著口罩，肌膚簡直叫苦連天！被PTT網友、小紅書大熱推、譽為「神級澎皮面膜」的香緹卡鑽石級面膜，推出6月防疫優惠，購入第兩件享4折優惠，粉絲們趕快囤貨！

▲▼美妝防疫優惠　香緹卡面膜下殺4折 。（圖／品牌提供）

▲▼美妝防疫優惠　香緹卡面膜下殺4折 。（圖／品牌提供）

▲香緹卡的明星商品也推出超低價格應戰。香緹卡 鑽石級面膜，50ml，6,200元。

集撫紋、緊實、補水、舒緩及賦活肌膚於一身，可以趕走惱人粉刺、讓鼻頭毛孔不再粗大，更添加抗皺六胜肽與植物幹細胞為主成分，擦拭型面膜使用便利，用完肌膚超有感，也可當作晚安面膜，肌膚膨潤超有感。消費者反饋，第二天早上起來洗過臉後，可以發現肌膚紋理變細緻，缺水的乾紋也變淡，肌膚變得飽滿透亮。

▲▼ 美妝防疫優惠　香緹卡面膜下殺4折 。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭的嶄新包裝讓人耳目一新。

嬌蘭則是自6月開始，全新改版、升級禮盒與紙袋包裝，從原先的高貴深紫色，變身為印有品牌經典蜜蜂圖飾的高雅白細絲紋禮盒及提袋，展現百年法式奢華品牌的優雅雋永。另外，隨著6月即將上市的法國嬌蘭花草水語系列全新香氣「日光澄香淡香水」、「夏恣紅榴淡香水」，更推出一連串優惠活動。

▲▼美妝防疫優惠　香緹卡面膜下殺4折 。（圖／品牌提供）

▲除了香水買大送小，更免費升級法式禮盒包裝。

除了紙袋、包裝升級，為了鼓勵大家台灣官方線上旗艦店消費，只要任購一款花草水語淡香水，搭上一款淡香水隨身瓶，就可獲得花草水與陽光甜橘淡香水7.5ml，數量有限送完為止。


▲▼美妝防疫優惠　香緹卡面膜下殺4折 。（圖／品牌提供）

▲品牌更加碼贈送瓶身刻字服務。

不只如此，官網還推出獨家瓶身刻字服務，只要購買花草水語淡香水75ml任一款，就可擁有屬於自己的香水瓶刻字，搶先體驗法式尊榮。

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關鍵字：

美妝, 防疫, 優惠, 香緹卡, 嬌蘭
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