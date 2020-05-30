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深層清潔不一定好？小心3種NG洗頭法讓你出油、搔癢又頭臭

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▲3種NG洗頭法讓你出油搔癢又頭臭。（圖／品牌提供）

▲夏天頭皮易出油、搔癢或頭皮屑，是許多人的困擾。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

才剛洗完頭，頭皮為什麼又開始出油發癢了？剛造型好的瀏海沒多久就油膩扁塌、讓人尷尬的頭臭味連香氛洗髮精也蓋不住，甚至頭皮屑也跑出來見人！夏天頭皮常見的「油、臭、屑、癢、痘」五大困擾，是不是也讓妳煩惱不已？高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎醫師點出，很多人都是因爲以下這3種NG洗頭觀念，讓你一直陷在油頭危機裡鬼打牆！

▲3種NG洗頭法讓你出油搔癢又頭臭。（圖／翻攝IG）

▲。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

NG觀念1：想徹底滅菌以解決頭皮屑

許多女生在遇到頭皮屑問題的時候，會直覺想用抗菌產品「徹底消滅皮屑芽孢菌」，但吳醫師提醒，只有在過度出油、頭皮菌叢生態失衡的時候，皮屑芽孢菌才會引發頭皮屑等問題。抗菌、抗屑產品的使用雖然短期內可解決皮屑芽孢菌過度增生的問題，卻無法真正創造適合頭皮菌叢生態平衡的pH5.5弱酸皮脂環境，且長期依賴抗菌產品，也可能會因抗藥性導致效果遞減。

NG觀念2：可強力、深層清潔的洗髮品才好

在面臨頭皮問題時，有些女生偏好採用皂鹼等除油效果較佳的成分。但吳青穎醫師表示，使用皂鹼成分過度去除油脂反而會打亂皮脂正常分泌，更可能造成頭皮刺激，影響皮脂分泌與菌叢生態平衡。醫師建議，頭皮越是容易出油、搔癢的人，越應該採用具抗敏認證，溫和不致敏的洗髮品，確保皮脂膜不被過分清潔，同時也減少複雜成分對頭皮的刺激。

NG觀念3：看重髮質養護而疏於頭皮照顧

許多人選擇清潔髮品時，會以洗後頭髮滑順與否、香味是否宜人、光澤度等為出發點來選擇。吳青穎醫師指出，部分民眾更會將護髮及造型品直接使用於頭皮處，但這些成分除了潛藏刺激性，更可能導致毛囊的堵塞發炎，引發落髮危機。

▲3種NG洗頭法讓你出油搔癢又頭臭。（圖／品牌提供）

▲皮膚科醫師提醒，頭皮的照護是確保美麗秀髮的第一步。(圖／翻攝IG@aveda）

吳醫師強調，毛囊是頭髮代謝的源頭，也是頭髮生長發育的源頭，因此頭皮的照護，是確保美麗秀髮的第一步。在皮膚保養上經常強調的pH5.5弱酸性，對於頭皮也同樣適用，pH5.5對於頭皮而言，扮演的是鞏固健康皮脂膜，穩定皮脂分泌、抵禦外界刺激的角色；而對頭髮而言，pH值介在pH4.5~5.5間的弱酸性，則能確保髮絲處在較為健康的狀態。

想告別夏季油頭，千萬別使用「徹底滅菌、強力清潔」等錯誤清潔方式試圖快速解決，要從正確挑選溫和清潔洗髮品和做好頭皮養護等方面下手才是正解。醫師也建議，挑選洗髮產品時可選擇：1.接近皮脂膜酸鹼值的pH5.5弱酸性，強化皮脂膜的保護機制；2.具有第三方如ECARF抗敏認證，溫和洗淨降低頭皮刺激的產品。

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洗髮, 洗頭, 頭皮, 頭髮, 髮絲, 保養, 清潔, 出油, 搔癢, 臭味, 頭皮屑
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