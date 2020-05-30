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比膚質更重要！4大「膚況」清潔秘訣　醫師建議：隨時調整洗臉方式

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▲比膚質更重要！4大膚況清潔秘訣。（圖／記翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師指出每個人在不同季節、時段，肌膚都會有不一樣的膚況表現。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）

記者張毓容／台北報導

一直以來，大多數人都會定義自己屬於乾性、混合性、油性、敏感型肌膚，並以同一種自認為適合自我膚質的方式保養、清潔肌膚，但臺安醫院皮膚科主任醫師曾德朋指出，現代女性從白天到晚上時時刻刻面臨不同外來侵害因子威脅，包括美妝品、空汙、紫外線...等，都有機會造成皮膚慢性發炎，同一位女性的膚況， 在不同時段、季節，可能都有不同表現。

尤其在炎熱的夏天，經常得面臨高溫氣候與乾冷室內空調的交互考驗，像是白天在外的妳可能是混合性肌膚，晚上洗臉後，肌膚水分迅速流失又可能轉變成乾性肌膚。因此，洗臉，成為不分膚質的關鍵保養步驟！面臨難纏的夏季氣候，洗臉方式更應根據肌膚「當下膚況」做調整，曾醫師也針對4大類的「當下膚況」提出清潔建議，快學起來讓肌膚乖乖聽話。

▲比膚質更重要！4大膚況清潔秘訣。（圖／翻攝IG）

 ▲肌膚處於乾燥狀態時，要盡量使用偏涼的水和溫和潔顏品。（圖／翻攝IG@94_j.a）

1.當肌膚感到「乾燥」時

日曬與空調會使肌膚感到乾燥，而出現膚色變暗沉、摸起來粗糙、缺乏彈性，進一步產生明顯乾紋。曾德朋醫師表示，很多人以為冬天才是乾性肌膚的痛苦期，然而近年來陽光愈來愈火辣，許多乾性肌膚女性在外日曬、回家用熱水洗臉，高溫與熱水的雙重煎熬，常常使肌膚在夏天出現更嚴重的乾燥粗糙，甚至乾癢發炎等狀況。

曾醫師建議「乾性肌膚夏季臉部清潔，務必遵循偏涼的水洗臉、使用溫和潔顏產品等原則」，才能讓肌膚不再乾又熱，以免演變成嚴重的發炎受損情況。

 2.覺得肌膚「外油內乾」時

混合性肌膚最經典的狀況，就是如 T 字部位易出油，而眼周及雙頰較為乾燥。曾醫師指出，在現代生活環境中，因為受到氣候與各種內外負面因子影響，肌膚外油內乾現象越來越明顯， 許多原本是油性肌或乾性肌的人，在日曬、疲累、換季...等狀況下，也很可能突然變成混合性肌膚。

針對肌膚外油內乾現象，醫師建議洗臉時可先清潔較易出油的 T 字部位，再輕柔帶 過乾燥的兩頰、眼周即可。

▲比膚質更重要！4大膚況清潔秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲醫師提醒，油性肌洗臉一天至多也不可超過3次。（圖／翻攝IG@ahc.official）

3.當肌膚感到「油膩」時

根據研究，氣溫每升高 1°C，皮膚出油量就可能增加最多達10%，因此在夏日格外有感肌膚出油現象。曾醫師特別提醒油性肌膚者：「別以為洗臉越多次就越乾淨，當皮膚偏乾時，肌膚反而會出更多油做為保護。清潔不可過度，一天至多三次，且不必每次都使用清潔產品，中間可穿插 1~2次清水清洗。」

4.覺得肌膚「敏感」時

當肌膚出現易發紅、搔癢、燥熱、乾燥，隨手刮一下就有很明顯的抓痕，洗臉 時感覺刺痛，代表肌膚敏感現象正在發生。曾德朋醫師說明，生活環境污染源、 不當的飲食習慣、生活壓力...等，讓愈來愈多人出現敏感性膚質困擾。

而針對敏乾肌的清潔，曾醫師表示「不建議使用含過多顆粒型成分的洗臉產 品，以免使皮膚角質層被摩擦破壞；另外，使用含有過多香精的產品，更易造成皮膚敏感問題加劇。」包括日曬、過熱的水，都會對已經處於發炎狀態的敏感肌造成更嚴重的負擔，建議用涼水洗臉、避免毛巾過度擦拭。

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