fb ig video ETtoday search mobile

風.LUXURY／名錶放閃無極限　格拉蘇蒂 原創首推寶石鑲嵌訂製

>

▲▼ 訂製錶 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂 原創Senator Cosmopolite參議員世界時區腕錶（左）鑲嵌彩虹色調的寶石，Senatorator Tourbillon陀飛輪錶則以滿鑽呈現。（圖／格拉蘇蒂 原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

坦白說，第一眼見到德國名錶格拉蘇蒂 原創（Glashütte Original）推出寶石鑲嵌訂製服務時，著實驚訝，品牌向來以簡潔風格、實用功能、簡易操作為目標，也向華麗設計靠攏了？實情是頂尖客層的確有訂製寶石款的需求，第一站到大陸試行，獲得成功迴響，於是近日起開始向全球顧客推廣，凡是貴金屬錶殼的錶款。都能量身訂做鑲嵌鑽石或其他貴重寶石。

▲▼ 訂製錶 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂 原創PanoLunarTourbillon偏心系列月相陀飛輪腕錶，錶圈鑲嵌長方形切割鑽石。

格拉蘇蒂 原創表示，只要技術上可行，製作特殊訂製款沒有任何限制，價格則因訂製要求而異。以Senator Tourbillon參議員陀飛輪白金腕錶為例，面盤鑲滿圓鑽，時標與錶圈則以長方形切割鑽石點綴，不同車工鑽石交織出一片華美；顧客也可選擇彩色寶石，品牌於於Senator Cosmopolite參議員世界時區腕錶的錶圈，鑲嵌彩色藍寶石，排出一道如彩虹般的漸層光譜。

▲▼ 訂製錶 。（圖／公關照）▲▼ 訂製錶 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂 原創Senator Chronometer Tourbillon參議員天文台陀飛輪腕錶（左），Senator Excellence Perpetual Calendar參議員卓越系列萬年曆腕錶。

除了寶石鑲嵌，格拉蘇蒂 原創也提供手工鐫刻與各式錶帶，打造個性化腕錶；而談及精雕工藝，積家（Jaeger-LeCoultre）赫赫有名，每位擁有精鋼或金質REVERSO翻轉系列腕錶的顧客，無論是新購入或，或二手錶，都可上官網委託品牌為錶款鐫刻姓名字母縮寫或日期、簡單的文字或十二星座，還可選擇添加彩漆以突顯設計，甚至可從零開始創作，與總廠設計師討論訂製雕刻圖案的想法，打造獨一無二的作品。

▲▼ 訂製錶 。（圖／公關照）

▲積家提供Reverso翻轉錶個人化精雕服務。（圖／翻攝積家官網）

腕錶的訂製服務多元，不少頂級藏家會從有深刻情感連結的人、事、物發想，或是拿著老照片與錶廠討論具紀念意義的作品。曾有熱愛藝術的台灣藏家，以日本江戶時代後期的浮世繪大師葛飾北齋為艷本《喜能會之故真通》創作的一幅《章魚與海女》，向Blancpain訂製春宮三問錶，品牌隨著報時而上演火辣秀的春宮錶，是訂製錶界有名的代表作。

▲▼Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain春宮錶接受顧客特別訂製。（圖／Blancpain提供）

關鍵字：

格拉蘇蒂 原創, Glashütte Original, 積家, Jaeger-LeCoultre, Blancpain
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

別管貝克漢的禿頭了！　看他與哈珀雨天親子裝多時尚

別管貝克漢的禿頭了！　看他與哈珀雨天親子裝多時尚

孔曉振微性感卡伯爵團拍C位　同框吳恬敏秀女力

孔曉振微性感卡伯爵團拍C位　同框吳恬敏秀女力

戰鬥機的抬頭顯示器變錶面　Bell ＆ Ross閃綠光超炫 貝克漢一家活廣告　女兒穿730元慈善衣致敬醫護、他秀12萬帝舵表 Melody超怕短筒雨鞋顯腳大　熱褲搭長靴露美腿才是王道 黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女 金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常 侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些 貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面