風.LUXURY／名錶放閃無極限　格拉蘇蒂 原創首推寶石鑲嵌訂製

▲格拉蘇蒂 原創Senator Cosmopolite參議員世界時區腕錶（左）鑲嵌彩虹色調的寶石，Senatorator Tourbillon陀飛輪錶則以滿鑽呈現。（圖／格拉蘇蒂 原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

坦白說，第一眼見到德國名錶格拉蘇蒂 原創（Glashütte Original）推出寶石鑲嵌訂製服務時，著實驚訝，品牌向來以簡潔風格、實用功能、簡易操作為目標，也向華麗設計靠攏了？實情是頂尖客層的確有訂製寶石款的需求，第一站到大陸試行，獲得成功迴響，於是近日起開始向全球顧客推廣，凡是貴金屬錶殼的錶款。都能量身訂做鑲嵌鑽石或其他貴重寶石。

▲格拉蘇蒂 原創PanoLunarTourbillon偏心系列月相陀飛輪腕錶，錶圈鑲嵌長方形切割鑽石。



格拉蘇蒂 原創表示，只要技術上可行，製作特殊訂製款沒有任何限制，價格則因訂製要求而異。以Senator Tourbillon參議員陀飛輪白金腕錶為例，面盤鑲滿圓鑽，時標與錶圈則以長方形切割鑽石點綴，不同車工鑽石交織出一片華美；顧客也可選擇彩色寶石，品牌於於Senator Cosmopolite參議員世界時區腕錶的錶圈，鑲嵌彩色藍寶石，排出一道如彩虹般的漸層光譜。

▲格拉蘇蒂 原創Senator Chronometer Tourbillon參議員天文台陀飛輪腕錶（左），Senator Excellence Perpetual Calendar參議員卓越系列萬年曆腕錶。



除了寶石鑲嵌，格拉蘇蒂 原創也提供手工鐫刻與各式錶帶，打造個性化腕錶；而談及精雕工藝，積家（Jaeger-LeCoultre）赫赫有名，每位擁有精鋼或金質REVERSO翻轉系列腕錶的顧客，無論是新購入或，或二手錶，都可上官網委託品牌為錶款鐫刻姓名字母縮寫或日期、簡單的文字或十二星座，還可選擇添加彩漆以突顯設計，甚至可從零開始創作，與總廠設計師討論訂製雕刻圖案的想法，打造獨一無二的作品。

▲積家提供Reverso翻轉錶個人化精雕服務。（圖／翻攝積家官網）

腕錶的訂製服務多元，不少頂級藏家會從有深刻情感連結的人、事、物發想，或是拿著老照片與錶廠討論具紀念意義的作品。曾有熱愛藝術的台灣藏家，以日本江戶時代後期的浮世繪大師葛飾北齋為艷本《喜能會之故真通》創作的一幅《章魚與海女》，向Blancpain訂製春宮三問錶，品牌隨著報時而上演火辣秀的春宮錶，是訂製錶界有名的代表作。

▲Blancpain春宮錶接受顧客特別訂製。（圖／Blancpain提供）