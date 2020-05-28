一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

▲香奈兒12月的Métiers d'Art工坊系列重回巴黎大皇宮，最受矚目單品是它 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）每年固定發表Métiers d'Art工坊系列，去年（2019）12月以回到原點的寓意重回巴黎大皇宮，呈現藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所帶出的精湛手工藝，而今系列最受矚目單品即將開賣，竟一次集結四大黑色包款並裝在質感皮箱中，極致奢華讓人難以想像。





▲四款黑色經典包與皮革箱 NT$855,000。

▲藝術總監維吉妮維婭回到巴黎大皇宮辦秀，圍繞著嘉柏麗香奈兒女士的寓所展開。（圖／品牌提供）



香奈兒Métiers d'Art工坊系列大秀自2002年起於每年12月舉行，包括刺繡工坊、山茶花和羽飾工坊、珠寶金銀配飾工坊、褶飾工坊以及鞋履工坊等工藝展示，去年12月在藝術總監維吉妮維婭的帶領下重回巴黎大皇宮，圍繞著嘉柏麗香奈兒女士的寓所展開，以呼應首次工坊大秀。

▲經典符碼包括蝴蝶結、鏈帶與雙色配色發揮到淋漓盡致，以亮片刺繡打造小麥束、將山茶花雕塑為衣服配件。（圖／品牌提供）

此次系列中，維吉妮維婭將品牌經典符碼包括蝴蝶結、鏈帶與雙色配色發揮到淋漓盡致，而金匠工坊Goossens也是工坊系列的重要元素之一，其中還包括了Lesage 與Montex刺繡工坊、Lemarié 羽飾山茶花工坊，以亮片刺繡打造小麥束、將山茶花雕塑為衣服配件、將雙C logo繡於黑色花朵中。

▲大勢包款包括（依序）四款黑色經典包與皮革箱 NT$855,000；米金色水晶鑲嵌銅製鳥籠造型包 NT$666,900；珊瑚粉色斜紋軟呢CHANEL 19包（小）NT$142,900.jpg。（圖／品牌提供）

配件方面最大亮點莫過於承載了4大經典包款的黑色皮箱，俐落的四方菱格紋箱中央點綴了雙C釦環增添質感，開蓋後可見Boy Chanel、Classic、2.55、Gabrielle包款夢幻集結，被整齊收納在皮箱中，然而要價85萬元成為極致奢華。另也有米金色水晶鑲嵌銅製鳥籠造型包，外型與包包很難聯想在一起，不過提把位置的金錬洩露一切，搭配至少3個香奈兒圖案輔佐，視覺上十分療癒。另外，香奈兒今年也將在巴黎邊界成立「Le 19M」工坊計畫，統合11家工坊為品牌據點，屆時建築師Rudy Ricciotti所設計的Le 19M將會有600名工匠在此工作，將時尚之都推向高峰。

同場加映

FENDI Sunshine Shopper

▲FENDI 春夏20系列推出新款Sunshine Shopper 包款，NT$92,000。（圖／品牌提供）



FENDI 春夏20系列推出新款Sunshine Shopper 包款，硬挺有型的設計與奢華顯眼的Logo 圖案就是一大亮點，並注入幾何外型與輕盈材質，展現時尚與實用的完美結合；包款擁有寬敞的置物空間並有獨特琥珀色提把，外層皮革以復古傳統皮革工法製成，打造不同的時尚感。

Salvatore Ferragamo STUDIO

▲Salvatore Ferragamo STUDIO，焦糖色NT$123,000。（圖／品牌提供）

Salvatore Ferragamo STUDIO包款是品牌創意總監Paul Andrew為紀念創始人Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店，於2018年為品牌設計的首款包款。STUDIO包身飾有閃亮的Gancini釦飾，大面積皮革打造，並賦予多樣化色彩詮釋。



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