fb ig video ETtoday search mobile

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

>

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒12月的Métiers d'Art工坊系列重回巴黎大皇宮，最受矚目單品是它 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）每年固定發表Métiers d'Art工坊系列，去年（2019）12月以回到原點的寓意重回巴黎大皇宮，呈現藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所帶出的精湛手工藝，而今系列最受矚目單品即將開賣，竟一次集結四大黑色包款並裝在質感皮箱中，極致奢華讓人難以想像。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）
▲四款黑色經典包與皮革箱 NT$855,000。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲藝術總監維吉妮維婭回到巴黎大皇宮辦秀，圍繞著嘉柏麗香奈兒女士的寓所展開。（圖／品牌提供）

香奈兒Métiers d'Art工坊系列大秀自2002年起於每年12月舉行，包括刺繡工坊、山茶花和羽飾工坊、珠寶金銀配飾工坊、褶飾工坊以及鞋履工坊等工藝展示，去年12月在藝術總監維吉妮維婭的帶領下重回巴黎大皇宮，圍繞著嘉柏麗香奈兒女士的寓所展開，以呼應首次工坊大秀。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲經典符碼包括蝴蝶結、鏈帶與雙色配色發揮到淋漓盡致，以亮片刺繡打造小麥束、將山茶花雕塑為衣服配件。（圖／品牌提供）

此次系列中，維吉妮維婭將品牌經典符碼包括蝴蝶結、鏈帶與雙色配色發揮到淋漓盡致，而金匠工坊Goossens也是工坊系列的重要元素之一，其中還包括了Lesage 與Montex刺繡工坊、Lemarié 羽飾山茶花工坊，以亮片刺繡打造小麥束、將山茶花雕塑為衣服配件、將雙C logo繡於黑色花朵中。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲大勢包款包括（依序）四款黑色經典包與皮革箱 NT$855,000；米金色水晶鑲嵌銅製鳥籠造型包 NT$666,900；珊瑚粉色斜紋軟呢CHANEL 19包（小）NT$142,900.jpg。（圖／品牌提供）

配件方面最大亮點莫過於承載了4大經典包款的黑色皮箱，俐落的四方菱格紋箱中央點綴了雙C釦環增添質感，開蓋後可見Boy Chanel、Classic、2.55、Gabrielle包款夢幻集結，被整齊收納在皮箱中，然而要價85萬元成為極致奢華。另也有米金色水晶鑲嵌銅製鳥籠造型包，外型與包包很難聯想在一起，不過提把位置的金錬洩露一切，搭配至少3個香奈兒圖案輔佐，視覺上十分療癒。另外，香奈兒今年也將在巴黎邊界成立「Le 19M」工坊計畫，統合11家工坊為品牌據點，屆時建築師Rudy Ricciotti所設計的Le 19M將會有600名工匠在此工作，將時尚之都推向高峰。

同場加映

FENDI Sunshine Shopper

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 春夏20系列推出新款Sunshine Shopper 包款，NT$92,000。（圖／品牌提供）

FENDI 春夏20系列推出新款Sunshine Shopper 包款，硬挺有型的設計與奢華顯眼的Logo 圖案就是一大亮點，並注入幾何外型與輕盈材質，展現時尚與實用的完美結合；包款擁有寬敞的置物空間並有獨特琥珀色提把，外層皮革以復古傳統皮革工法製成，打造不同的時尚感。

Salvatore Ferragamo STUDIO

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo STUDIO，焦糖色NT$123,000。（圖／品牌提供）

Salvatore Ferragamo STUDIO包款是品牌創意總監Paul Andrew為紀念創始人Ferragamo先生開設於好萊塢大道上的首家工作室專賣店，於2018年為品牌設計的首款包款。STUDIO包身飾有閃亮的Gancini釦飾，大面積皮革打造，並賦予多樣化色彩詮釋。


►劉詩詩也迷上CHANEL 19！「狂拍9張美照」全白菱格、三色金屬好生火

►3步驟神補救「過期票券」

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Métiers d’Art, 工坊, 系列, 包包
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

李多熙曬玫瑰色大包尬Irene雙包　一雙辣腿狂吸20萬讚 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ 容易變成「小腹婆」的5個日常壞習慣！常翹腳要小心 醫生認證！5個「危害健康」壞習慣，你中了幾個？ 謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到 忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理 這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面