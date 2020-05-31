歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK 成員Lisa擔任大陸選秀節目《青春有你2》導師，隨著節目進入最後倒數階段，Lisa每每出鏡仍是引發討論，日前她以亮眼的蘋果綠緞面襯衫亮相，不忘露出招牌螞蟻腰，然而該款襯衫卻被發現撞衫女星歐陽娜娜，掀起網友一面倒評論：「她完勝」。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA from BLACKPINK（@fyi.lisablackpink）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 16 日 上午 5:13 張貼

Lisa擔任大陸選秀節目《青春有你2》導師一職，每次在節目中的穿著都讓粉絲眼前一亮，日前她更換上T by Alexander Wang的蘋果綠襯衫，下身搭配南韓女裝品牌DARKVICTORY長版黑褲，上緊下寬的設計修飾長腿於無形。衣著以俐落翻領剪裁打造率性氣息，亮色系緞面材質更加包覆身型，即便上衣本身就是短版設計，Lisa仍是偷偷捲起下襬打上蝴蝶結突顯招牌螞蟻腰，營造獨特「中空」視覺更是造型一大亮點。

▲歐陽娜娜也曾穿著同款襯衫，區別在於下方搭配了條紋黑褲，讓整體造型回歸中規中矩。（圖／翻攝自微博）



不過隨後也被眼尖網友發現，該款襯衫也被女星歐陽娜娜相中，只見她綁起馬尾辮露出清秀五官，與Lisa不同之處在於下方搭配了條紋黑褲，讓整體造型回歸中規中矩，將排扣全部扣上，也沒有刻意在短版襯衫的基礎上露出小腹，所以視覺效果顯得較為平淡。當然兩人隔空撞衫不免引發網友議論：「Lisa完勝，螞蟻腰絕了」、「短版上衣就要露出腰身，不然比例太奇怪了」、「歐陽娜娜不適合這個顏色。」

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