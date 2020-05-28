「貝嫂」逆天美腿讓人看呆了　居家辦公熱褲搭拖鞋好親民

▲過膝裙套裝、高跟鞋是大眾熟悉的維多利亞貝克漢造型。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

提到「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的時尚造型，第一聯想就是合身的鉛筆裙套裝、至少10公分的高跟鞋，配上她的酷臉或大墨鏡，氣勢十足。但因新冠肺炎疫情，她改為居家辦公，穿搭與你我在家工作裝扮無異，一樣穿短褲、腳踩拖鞋，但她那修長美腿真讓人看呆了。

▲維多利亞貝克漢居家辦公，穿迷你短褲露半臀與長腿，腳踩拖鞋。（圖／翻攝victoriabeckham）

貝嫂難得分享她在家使用筆電工作的模樣，只見她坐在高腳椅上，穿著短到不能再短的丹寧短褲，幾乎快露出半臀，勾著的美腿的模樣引來從前辣妹合唱團成員艾瑪（Emma Bunton）大讚太美了，有網友留言「她真懂得如何善用那雙腿」。

▲維多利亞貝克漢穿運動服與家人出門騎腳踏車，緊實翹臀又引起網友驚嘆。（圖／翻攝victoriabeckham）

不過絕佳狀態絕非偶然，貝嫂深信食物深深影響肌膚與體態，曾向外媒透露鮭魚與酪梨是她維持美麗的聖品；她也維持每日慢跑與私人健身教練指導運動的習慣，偶爾也與家人一起在鄉野間騎腳踏車，讓身為4寶媽的她永保辣媽頭銜。

▲成為服裝設計師的維多利亞貝克漢，多以襯衫搭長褲的俐落造型現身。（圖／美聯社）

►別管貝克漢的禿頭了！ 看他與哈珀雨天親子裝多時尚

►貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo 590元格紋洋裝配花田超美

►3步驟神補救「過期票券」 手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！



