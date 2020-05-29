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每20秒賣出一瓶！金裕貞最愛「爆水神器」換上絕美包裝

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▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／品牌提供）

▲金裕貞的水亮美肌就靠這一瓶。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

保濕是美肌之本，唯有保濕做足了，才能進一步追求美白、抗老等需求。韓妞最愛的LANEIGE水酷肌因保濕系列，自2002年上市以來，不斷更新進化，成為女孩心目中的保濕首選，更是女神宋慧喬、金裕貞的最愛。

▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／品牌提供）

▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲肌膚推開秒吸收，一抹化為水。LANEIGE 水酷肌因保濕精華 (清爽)限量版，50ml ，1,600元。

每20秒賣出一瓶，韓妞肌膚爆水的法寶，被暱稱為「藍色小水精」的水酷肌因精華，精選富含肌膚必需天然礦物質的6種超級植蔬，以海洋精釀技術萃取出綠蔬礦物精露為肌膚補水，打造健康肌膚體質，一抹爆水、2倍保濕，打造全天候水潤彈亮。

▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲水酷肌因精華和精華霜都換上限量包裝。

今夏LANEIGE跨界攜手奧地利的世界知名平面設計師Stefan Sagmeister合作，以「Thirst for life放膽渴望，我閃耀」為主題，設計限量版包裝。他將保濕與光透的產品特點，利用動感線條的設計，傳遞出無限延伸的概念，特別是水酷肌因保濕精華瓶頸繫上水晶球鍊，別具巧思。

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▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／品牌提供）

▲水潤專科 保濕水凝露，50g，450元。

▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's 冰河醣蛋白無油清爽保濕凝凍，50ml ，1,350元。

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▲Dior 花植水漾精華凝乳，50ml，2,600元。

▲▼金裕貞「爆水神器」換上限量包裝 。（圖／品牌提供）

▲Dr.Jart+ 活力保濕平衡水凝霜50ml ，1,350元。

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關鍵字：

金裕貞, LANEIGE, 保濕精華, 清爽, 夏季保濕, 爆水
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