fb ig video ETtoday search mobile

在家視訊背景亂好尷尬　IKEA免費「虛擬背景」升級住北歐豪宅

>

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

▲IKEA推出免費視訊會議虛擬背景供民眾下載。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎讓許多上班族在家視訊開會機率大增，然而住在都市家中空間不足，背景雜亂或考量隱私，有些人真的不想讓家曝光，IKEA近期在官方網站上推出12款「虛擬背景」供民眾免費下載，包括不同風格的書房、臥室、客廳空間等，解決隱私問題還巧妙置入「IKEA北歐風居家」，不得不說這招真高啊！

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

雖然在台新冠肺炎多天零確診，疫情似乎已逐漸緩和，但在其他國家仍尚未平息，許多上班族與公司或國外客戶開會，使用遠端視訊方式大增，然而想兼顧隱私問題，家中沒有一面乾淨牆面似乎也成為困擾，IKEA在官方網站上，提供免費讓民眾下載的「居家美圖背景」，自家風格的書房、客廳、臥室通通有，甚至還有充滿陽光的戶外青青草原。

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

設定步驟也很簡單，下載並儲存虛擬背景後，再開啟視訊會議軟體並進行背景設定，目前支援Zoom、Microsoft Teams PC、Microsoft Teams Mac共3款程式，還可以多下載幾張，讓你根據主題或目的進行切換。

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

當然這樣的需求不是只有IKEA想到，專門共享《哈利波特》電影的平台wizarding world，也推出許多電影場景的「視訊背景」讓民眾下載套用，若想讓老闆看到你在英國古堡甚至是電影場景跟他開視訊會議，是不是也挺威風的啊！若要參與嚴肅較正經的會議，紐約公共圖書館網站則有圖書館場景讓你「很正式」，也是不錯的選擇喔。

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

▲哈利波特電影場景當背景，有點威風。（圖／翻攝魔法世界官網）

▲免費視訊會議虛擬背景。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供）

▲圖書館背景適合正經一點的會議。（圖／翻攝紐約公共圖書館官網）

關鍵字：

IKEA, 視訊, 背景, 隱私, 虛擬背景, 服務
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過 李多熙曬玫瑰色大包尬Irene雙包　一雙辣腿狂吸20萬讚 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ 容易變成「小腹婆」的5個日常壞習慣！常翹腳要小心 醫生認證！5個「危害健康」壞習慣，你中了幾個？ 謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到 忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面