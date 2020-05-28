在家視訊背景亂好尷尬　IKEA免費「虛擬背景」升級住北歐豪宅

▲IKEA推出免費視訊會議虛擬背景供民眾下載。（圖／翻攝魔法世界官網、紐約公共圖書館官網、IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎讓許多上班族在家視訊開會機率大增，然而住在都市家中空間不足，背景雜亂或考量隱私，有些人真的不想讓家曝光，IKEA近期在官方網站上推出12款「虛擬背景」供民眾免費下載，包括不同風格的書房、臥室、客廳空間等，解決隱私問題還巧妙置入「IKEA北歐風居家」，不得不說這招真高啊！

雖然在台新冠肺炎多天零確診，疫情似乎已逐漸緩和，但在其他國家仍尚未平息，許多上班族與公司或國外客戶開會，使用遠端視訊方式大增，然而想兼顧隱私問題，家中沒有一面乾淨牆面似乎也成為困擾，IKEA在官方網站上，提供免費讓民眾下載的「居家美圖背景」，自家風格的書房、客廳、臥室通通有，甚至還有充滿陽光的戶外青青草原。

設定步驟也很簡單，下載並儲存虛擬背景後，再開啟視訊會議軟體並進行背景設定，目前支援Zoom、Microsoft Teams PC、Microsoft Teams Mac共3款程式，還可以多下載幾張，讓你根據主題或目的進行切換。

當然這樣的需求不是只有IKEA想到，專門共享《哈利波特》電影的平台wizarding world，也推出許多電影場景的「視訊背景」讓民眾下載套用，若想讓老闆看到你在英國古堡甚至是電影場景跟他開視訊會議，是不是也挺威風的啊！若要參與嚴肅較正經的會議，紐約公共圖書館網站則有圖書館場景讓你「很正式」，也是不錯的選擇喔。

▲哈利波特電影場景當背景，有點威風。（圖／翻攝魔法世界官網）

▲圖書館背景適合正經一點的會議。（圖／翻攝紐約公共圖書館官網）