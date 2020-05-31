fb ig video ETtoday search mobile

想斬斷爛桃花？5大「讓男生誤會的曖昧舉動」一定要避免

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@sbs_runningman_sbs、＠my_songjihyo、Unsplash

許多女孩們常抱怨，遇不到白馬王子也就算了，怎麼還總是招來爛桃花，但有沒有想過可能是自己的問題呢？韓綜《Running Man》在節目中便幫大家整理出了五大「容易讓男生誤會的曖昧舉動」，令在場的成員們都點頭如搗蒜，或許避開這些習慣後不僅能阻擋爛桃花，還能幫助你聚焦身邊真正值得交往的對象。

▲讓男生誤會的曖昧舉動 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃和異性談天說笑時，習慣會有不經意的身體接觸

當聊天聊到激動處時，難免會因為興奮而不經意的碰觸對方，以尋求認同或是對方的參與，像是抓住手臂、拍肩等等都是常見的聊天互動，或許對於女生來說完全沒有別的意思，只是聊天聊得正開心而已，但男生可能會誤以為你對他有好感才會這麼做。

▲讓男生誤會的曖昧舉動 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃樂於照顧對方、對想要了解對方展現積極態度

其實許多女孩們個性就是喜歡照顧別人，細膩的心思與貼心不一定只會用在愛人身上，即使是朋友關係也可能展現無微不至的照顧，且對於別人的事情總是很好奇，想知道的事情很多，所以想到什麼都問，但是在男生看來，可能會覺得貼心舉動和想了解對方的積極態度是否帶有曖昧成分。

＃對到眼神時，習慣眼帶笑意或是微笑

平常若是在朋友聚會上，與異性對到眼神，女生都會基於禮貌性、和善的回以微笑，但男生可能不懂：「為什麼她要對我笑？」有很大的機會會把這個帶有笑意的眼神解讀成「她對我有好感」。

▲讓男生誤會的曖昧舉動 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃突然問候、聯繫對方

女孩們愛聊天的本性藏不住，無聊的時候就是喜歡找人聊聊，但是要注意，如果不是太熟悉的異性，還是要盡量避免突然的問候，並且關心：「在做什麼？」、「今天做了什麼？」這類的話都會讓異性感覺有特別的關心成分。

＃時不時稱讚對方

雖然不吝於給予稱讚是非常好的事，嘴巴甜得人疼，但是用在異性上記得不要太過頻繁，否則男生可能會被你誇得飛上天，覺得：「原來我在你眼中真的這麼好嗎？」進而產生曖昧的錯覺。

►日男眼中女生無心的5個小動作超性感！伸懶腰、吃東西都上榜

►忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

關鍵字：

朴敏英, Jennie, 撞衫, 西裝, Busted！明星來解謎, JAYBAEK COUTURE, CELINE, 偵探
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

奧斯塔羅12星座一周運勢0601-0607　天蠍求婚成功機率大、獅子看緊荷包

奧斯塔羅12星座一周運勢0601-0607　天蠍求婚成功機率大、獅子看緊荷包

網紅和兒子拍照像姊弟！肌膚零細紋的秘訣竟是「卸妝」 韓素希減肥偷吃炸雞不復胖！平時掌握3技巧　一樣能維持好身材 南韓網美教你「零基礎深蹲」瘦出腿縫！多一關鍵步驟迅速有感 《誰是被害者》「江曉孟」原來是她演！李沐私下超反差　空靈氣質被封「小周迅」 歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝 絢麗6月挺平權！愛迪達、Reebok球鞋太勸敗　連夯貨NB 327都有彩虹款 日本推出超狂「吸頂燈投影機」、「聽話的電扇」　堪稱居家神器！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面