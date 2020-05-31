想斬斷爛桃花？5大「讓男生誤會的曖昧舉動」一定要避免

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@sbs_runningman_sbs、＠my_songjihyo、Unsplash

許多女孩們常抱怨，遇不到白馬王子也就算了，怎麼還總是招來爛桃花，但有沒有想過可能是自己的問題呢？韓綜《Running Man》在節目中便幫大家整理出了五大「容易讓男生誤會的曖昧舉動」，令在場的成員們都點頭如搗蒜，或許避開這些習慣後不僅能阻擋爛桃花，還能幫助你聚焦身邊真正值得交往的對象。

＃和異性談天說笑時，習慣會有不經意的身體接觸

當聊天聊到激動處時，難免會因為興奮而不經意的碰觸對方，以尋求認同或是對方的參與，像是抓住手臂、拍肩等等都是常見的聊天互動，或許對於女生來說完全沒有別的意思，只是聊天聊得正開心而已，但男生可能會誤以為你對他有好感才會這麼做。

＃樂於照顧對方、對想要了解對方展現積極態度

其實許多女孩們個性就是喜歡照顧別人，細膩的心思與貼心不一定只會用在愛人身上，即使是朋友關係也可能展現無微不至的照顧，且對於別人的事情總是很好奇，想知道的事情很多，所以想到什麼都問，但是在男生看來，可能會覺得貼心舉動和想了解對方的積極態度是否帶有曖昧成分。

＃對到眼神時，習慣眼帶笑意或是微笑

平常若是在朋友聚會上，與異性對到眼神，女生都會基於禮貌性、和善的回以微笑，但男生可能不懂：「為什麼她要對我笑？」有很大的機會會把這個帶有笑意的眼神解讀成「她對我有好感」。

＃突然問候、聯繫對方

女孩們愛聊天的本性藏不住，無聊的時候就是喜歡找人聊聊，但是要注意，如果不是太熟悉的異性，還是要盡量避免突然的問候，並且關心：「在做什麼？」、「今天做了什麼？」這類的話都會讓異性感覺有特別的關心成分。

＃時不時稱讚對方

雖然不吝於給予稱讚是非常好的事，嘴巴甜得人疼，但是用在異性上記得不要太過頻繁，否則男生可能會被你誇得飛上天，覺得：「原來我在你眼中真的這麼好嗎？」進而產生曖昧的錯覺。

在 Instagram 查看這則貼文 全昭旻台灣粉絲後援會（@jeonsomintw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 24 日 下午 5:49 張貼

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