敦南誠品熄燈「星巴克也買一送一」　限定2天祭出門市商品再85折

▲位於敦南誠品的星巴克敦誠門市也將熄燈，推買一送一優惠。（圖／翻攝誠品生活 eslite spectrum官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

敦南誠品書店即將在5／31邁向最後營業日，而在其內的星巴克「敦誠門市」也一併熄燈，星巴克針對該門市於5／30與5／31限定2天，推出「再見敦誠門市」活動，期間購買商品全品項不但可享85折優惠，還可憑這2天的消費發票，在6月至特定門市可享買一送一，一起跟敦南誠品書店說再見。

敦南誠品在仁愛圓環周邊經營30年，20多年前遷至今日的國泰金融大樓現址，因應該建築申請都更，誠品的起家店也將走入歷史，在書店地下1樓的星巴克敦誠門市也要說再見，故針對最後2天營業日也推出特定活動。

▲誠品敦南即將在5月底熄燈。（圖／記者黃克翔攝）

星巴克表示，敦誠門市於5／30至5／31共2天，商品全品項推出85折優惠，但不含飲料、星冰粽禮盒、服務性商品、隨行卡及其儲值服務；單筆消費滿1,000元即贈精美禮品，單筆消費滿1,500元，即送限量指定不銹鋼杯。

此外，只要持星巴克敦誠門市2020年度消費實體發票或載具小白單，可於6／1至6／30期間，至星巴克龍門、仁愛延吉門市享點購2杯相同口味、容量、冰熱的飲料，第二杯免費的優惠，等同買一送一。其限制包括單張發票僅限優惠好友分享1次，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖咖啡並依門市現貨為準。限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。