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專訪／NICOLE + FELICIA主理人創立時裝！揭開蔡詩芸、莫莉搶穿秘密

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▲台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA主理人張方綺（Nicole）推時裝品牌，連蔡詩芸、莫莉都大愛。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

近年來火速爆紅的台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA，幕後推手是姊妹檔張方瑜（Felicia）與張方綺（Nicole），頂著婚紗受到各界名人愛戴的光環，Nicole如今全新時裝品牌「N I C O L E B Y N F」，少了白紗的不日常，但夢幻程度卻絲毫不減，被問到花了多久時間籌備，Nicole答案相當驚人：「一個月。」

▲▼台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA成立新時裝品牌 設計師NICOLE專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA成立新時裝品牌 設計師NICOLE專訪。（圖／記者張一中攝）

▲NICOLE + FELICIA設計師Nicole即將成立全新時裝品牌N I C O L E B Y N F。（圖／記者張一中攝）

NICOLE + FELICIA作為台灣婚紗與高級訂製服品牌，短短5年時間便能將品牌推向國際，少不了兩姐妹Felicia與 Nicole的創新思維，品牌最出眾的莫過於亮片刺繡與珠鑽鑲嵌技法，讓名模林志玲、昆凌、Angelababy等人都趨之若鶩。只是不甘於現狀，妹妹Nicole即將成立全新時裝品牌「N I C O L E B Y N F」，提到發想理念，只有短短一句話，「想做出一系列是我自己日常穿衣風格，但是又能正裝與休閒隨意搭配切換。」

▲▼台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA成立新時裝品牌 設計師NICOLE專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA成立新時裝品牌 設計師NICOLE專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Nicole成立時裝品牌只花一個月發想就執行，私心最愛單品是西裝外套，已經連穿3天。（圖／記者張一中攝）

果然Nicole就像是個人品牌代言人，訪談時穿著黑色西裝外套搭配透視亮片褲裝，遊走於性感率性之間，她也自爆光是身上的西裝外套就連續穿了三天，「因為真的很實穿，上班可以搭高跟鞋，運動時換個T恤、球鞋都能搭配。」造型看似大膽狂野，Nicole下秒卻話鋒一轉：「其實我蠻保守的，只喜歡露腿，所以我的時裝都沒有低胸，反而洋裝才會比較短。」但也剛好命中了多數台灣女生的穿衣風格，換上品牌服飾，沒有尺寸分明的XL、L、S，只有完美包裹身型的俐落剪裁，也是因為這樣精準的設計，讓Nicole在創作初期小心翼翼，甚至連每一套包裝都不假他人之手，要求每件的車線與包裝對齊，流露濃厚完美主義者氣息。

▲nicole.by.nf。（圖／翻攝自nicole.by.nf）

▲nicole.by.nf。（圖／翻攝自nicole.by.nf）

▲nicole.by.nf。（圖／翻攝自nicole.by.nf）

▲nicole.by.nf。（圖／翻攝自nicole.by.nf）

▲nicole.by.nf。（圖／翻攝自nicole.by.nf）

▲N I C O L E B Y N F延續白紗工藝，注入夢幻閃片以及輕盈的鴕鳥毛元素，蔡詩芸、莫莉搶先上身。（圖／翻攝自nicole.by.nf）

提及創立時裝的過程，Nicole不改大咧咧個性，「只花了一個月吧！」但初期就受到周圍好友蔡詩芸、莫莉等人大力支持，紛紛私訊她希望能擁有同款，也是這股動力讓她相當感動。與白紗最大的不同就屬時裝能夠融入日常生活，這也是從所未見的，然而N I C O L E B Y N F 將白紗工藝延續，像是注入夢幻閃片以及輕盈的鴕鳥毛元素，使得上身效果更為驚艷；西裝外套則多屬oversize剪裁，輕鬆穿脫不受限制，褲裝利用高腰設計更顯腿長，種種小心機都能在不同場合隨意切換。雖然受到疫情衝擊，Nicole仍是決定在7月發表時裝品牌，並且計劃未來繼續在海外推廣，讓台灣設計在國際舞台發光。

▲ JASMINE GALLERIA 。（圖／品牌提供）

▲芝加哥婚紗訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA以ROCOCO洛克克時期淡雅柔美風格為概念。（圖／品牌提供）

另外，芝加哥婚紗訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA在最新秋冬一季的設計中，以ROCOCO洛克克時期淡雅柔美風格為概念，設計團隊運用靈動的繁花蕾絲與釘珠，以裝飾立體輪廓渲染幸福氛圍。不乏細緻的歐式花漾、藤蔓線條抑或是綻放花蕾的優雅姿態，多層次素材烘托出女性優雅嶄新風貌。

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關鍵字：

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