就是愛台灣　把天燈串飾戴上手、還有純金地圖可收藏

▲Pandora首度推出台灣地區獨家串飾，鐵道小火車925銀琺瑯吊飾2,080元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

專為台灣製作的限定商品，穿戴起來總有份親切感，丹麥品牌Pandora近期首度為台灣推出獨家串飾，以阿里山小火車與平溪天燈為靈感，設計2款925銀琺瑯吊飾，將代表性的景點與活動濃縮其中，並標註「TAIWAN」字樣，串起與這片土地的深刻連結。

▲Pandora祈福天燈925銀琺瑯吊飾，2,080元。



Pandora台灣獨家串飾以精巧工藝筆筆刻劃，鐵道小火車款的紅色火車在櫻花林中緩緩行駛，象徵希望與重新出發，而祈福天燈串飾則以深藍夜空為背景，天燈上「平平安安」字樣代表著祝福之意；除了可以天天佩戴的串飾，還有專屬台北版的潮鞋可選擇，adidas Originals推出Superstar城市鞋款，鞋後跟以魔鬼氈型式提供燙金的「臺北」及「TAIPEI」，可自由貼上或撕下做變化。

▲adidas Originals Superstar城市鞋款推出魔鬼氈型式的燙金「臺北」及「TAIPEI」版本，3,690元。（圖／adidas Originals提供）



Just Gold鎮金店也為美麗寶島設計純金地圖，細看26個純金部件，都是台灣珍稀的動、植物，包含了台北樹蛙、穿山甲、梅花鹿、台灣雲豹、石虎、台灣山椒魚、櫻花鉤吻鮭、台灣黑熊、寬偉鳳蝶、八角蓮等，可分別作為吊墜佩戴，全部組合起來則變身為台灣地圖，成為最精緻貴氣的擺飾。

▲Just Gold以台灣珍稀動物製作的台灣黃金地圖寶島‧珍寶輕版本，252,600元。（圖／Just Gold提供）

