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皮卡丘軟糖造型超Q！限定熱帶水果口味　4款不同萌樣都想收

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@kanro_pure、kanro.jp、bandai.co.jp

日本Kanro公司旗下的知名軟糖「Pure」擁有高人氣，種類超多的水果味與Q彈口感，受到大家喜愛。這次居然和《精靈寶可夢》合作，推出期間限定的皮卡丘軟糖！味道是符合夏季的熱帶水果，不只外包裝有皮卡丘圖案，糖果也變皮卡丘身型，可愛模樣讓人超心動，軟糖控絕對不能錯過。

#皮卡丘軟糖

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

「Pure」的皮卡丘軟糖共有4款包裝，都是肥肥皮卡丘嚼著軟糖的萌樣，陶醉的神情有夠Q，每款都好想要。糖果本身從原本的愛心型改成皮卡丘身型，長耳朵到閃電尾巴都有做出來，看了完全捨不得吃。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

糖果是熱帶水果口味，包含鳳梨、芒果、香蕉，酸甜滋味加上清涼的蘇打，更增添口感，充滿夏日氣息。這款軟糖期間限定販售，一包售價150日圓（約台幣40元），預計6月2日開賣。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

另外平時販售的檸檬、葡萄、白葡萄口味也會換上限定包裝，在右上角加了皮卡丘的腳印，小巧思讓包裝變得更可愛。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

#小熊維尼軟糖

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

卡通造型軟糖比一般造型更吸引人，日本Bandai先前就推出一款小熊維尼軟糖，裡面有多達9款造型，其中一款軟Q小屁股形狀，完全融化少女心，還有超難得的粉紅色限定版，怎麼忍心吃。這款糖果是蜂蜜蘋果口味，裡面還包了蜂蜜餡，口感風味極佳，售價100日圓（約台幣27元）。

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

▲皮卡丘軟糖。（圖／翻攝自kanro.jp）

#玻尿酸鴨軟糖

韓國的CU便利商店則是推出人氣角色「玻尿酸鴨」的軟糖，有酸酸的檸檬口味以及浪漫的櫻花口味，分別是黃色與粉紅色，小鴨頭型呆萌可愛，捏下去超軟Q，就像玻尿酸鴨的肥肥嘴邊肉，裡面還會附上可愛的貼紙，粉絲們必買。這系列售價1500韓元（約台幣36元）。

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關鍵字：

皮卡丘, 寶可夢, 精靈寶可夢, 軟糖, 糖果, 日本
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