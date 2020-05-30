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迪士尼折疊椅好療癒！大頭米奇、維尼擺著是玩偶　掀開一秒變沙發

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編輯／Emily　圖／翻攝自bellemaison.jp、Facebook@kakaofriends

想買大玩偶擺在家中，卻覺得無用又佔空間？日本家居品牌Belle Maison推出的「迪士尼折疊椅」就可以解決這困擾，平常擺著不動是可愛的米奇、小熊維尼娃娃，但把玩偶頭掀開，就能變身成小沙發椅，坐在上面耍廢舒服療癒，實用的設計超方便。

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

「迪士尼折疊椅」的設計是半圓球狀的角色頭，配上圓型椅墊，平常擺著不動就像個大玩偶，但把它打開、頭部往後翻，就能當作椅背，馬上變成一個小沙發椅。這系列共有五款造型，分別是米奇、小熊維尼、唐老鴨、奇奇和蒂蒂。

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

每一款都完全仿造角色模樣製作，米奇、維尼的圓圓耳朵超萌，奇奇、蒂蒂也有小小的松鼠耳，唐老鴨則是海軍風，頭戴可愛的水手帽。除了正面，背面的細節也不放過，米奇和奇奇、蒂蒂的小尾巴都有做出來。

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

椅墊上還印了每個角色代表性的小圖案。折疊椅一個售價9,146日圓（約台幣2,546元）。

▲迪士尼折疊椅。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

除了迪士尼角色有推出椅子系列，日本寢具品牌EMOOR則是與San-X公司的拉拉熊和角落小夥伴合作，推出一系列懶人沙發，總共八款造型，每個都超可愛。正方形的懶骨頭尺寸約為65×65×43公分，材質柔軟壓在上面超療癒，單獨坐在一個沙發上，或排列多個躺在上面睡覺都可以。

▲拉拉熊沙發 。（圖／翻攝自emoor.jp）

▲拉拉熊沙發 。（圖／翻攝自emoor.jp）

▲拉拉熊沙發 。（圖／翻攝自emoor.jp）

▲拉拉熊、角落小夥伴懶人沙發官網售價13,800日圓（約台幣3,852元）。（圖／翻攝自emoor.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 沙發, 椅子, 坐墊, 折疊椅, 米奇, 小熊維尼, 奇奇蒂蒂, 唐老鴨, bellemaison
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