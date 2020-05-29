陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

記者王則絲／台北報導

炎炎夏日就是需要一些活潑亮麗的顏色來烘托滿滿的活力，像是GUCCI的「馬卡龍色系」GG Marmont系列一推出便奪得少女們全體目光。而台灣女星陳庭妮則是對於「藍色」有著特別的熱情，不僅搶先背上了COACH「丹寧老花包」，也為大家示範Salvatore Ferragamo「STUDIO」新推出的藍色「鈴鼓包」。

▲陳庭妮搶先背上COACH早秋系列Tabby包。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）



陳庭妮身上這款深藍色印花手袋，為COACH經典Tabby包型，激似「丹寧」質感的織紋印花則是今年早秋系列的一大亮點，是名為Chambray的緹花織布，十分輕盈，搭配金屬扣飾與鞣製皮革復古感滿分。

▲COACH Tabby Shoulder Bag，NT＄16,800。（品牌提供，以下同）



此外，陳庭妮也為Salvatore Ferragamo演繹最新包款「鈴鼓包」，出自品牌經典的「STUDIO」系列，大家熟知的方包造型便是以「工具包」的靈感延伸而來，因此足夠的容量與精巧工藝為其最大特色，今年春夏則是推出了新穎的小圓包款式，包型以鈴鼓為靈感發想而來，非常可愛。

代表性的Gancini扣鎖採用上翻設計，翻開後內部空間寬敞，且附有卡片夾層，可手提、也可裝上背帶斜背，運用同色內裏展現一致性，呼應了今年的Pantone代表色「Classic Blue經典藍」，散發清新氣息，與品牌其他優雅、幹練、女人味的包款相比，顯得相當年輕可愛，極具減齡效果！

▲STUDIO藍色、黑色小牛皮圓包，NT＄74,900。



▲還有包面雕空的鳥籠款式，STUDIO黑色小牛皮圓包，NT＄79,900、STUDIO焦糖色牛皮提包(大)，NT＄123,000。



▲台灣女星王心恬也背上同款。

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