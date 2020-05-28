fb ig video ETtoday search mobile

來體驗彩妝一對一服務　資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京

>

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

▲「GINZA PARLOUR STUDIO」銀座珈琲自今日起於台北信義三越A8開跑。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

今年夏季，台灣資生堂將東京銀座SHISEIDO PARLOUR SALON DE CAFÉ 概念引進台灣，首度推出為期10周的「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」，外觀承襲SHISEIDO一貫的山茶花紅，打造兼具典雅與現代摩登風格的銀座時尚沙龍。

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

▲凡參加即可獲得預約禮，消費滿額更享有更多客製化服務和贈禮。

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

位於東京銀座的本店外觀。

時尚沙龍內提供消費者專屬一對一彩妝服務，邀請女生體驗超進化底妝和三大銀座美力主題妝容，並由專屬攝影師幫你全程記錄。不只如此，更獨家空運東京銀座PARLOUR甜點及客製化服務，包含：銀座訂製 美妝蛋、緞帶刻字服務、銀座訂製超進化訂製筆電包、高規格專屬服務，讓人彷彿置身東京銀座。

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩的緊緻保養系列擁有好口碑。

以「小V臉」在台灣打響名號的克蘭詩，為了讓更多消費者體驗雙臉緊緻拉提魅力，即日起至6／30在各大百貨推出緊緻V護膚會巡迴，由美療師以獨家法式手法提供服務，從舒緩放鬆、拉提緊塑到保養防護，短短45分鐘能有感體驗V型緊緻保養的神奇效果。

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

▲按摩工具能完美貼合亞洲人骨骼。

護膚內容從基本的肌膚諮詢，以法式手法進行臉部、肩頸護理，今年更加入針對亞洲人臉型骨骼構造設計的Ｖ型緊緻拉提按摩工具，無論是舒適度和與效果都同步升級。

▲▼資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京 。（圖／品牌提供）

▲凡預約即贈性感美頸霜15ml。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

資生堂, 快閃店, 護膚會, 克蘭詩, 保養, 彩妝
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺回1000元東森幣

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ 李多熙曬玫瑰色大包尬Irene雙包　一雙辣腿狂吸20萬讚 容易變成「小腹婆」的5個日常壞習慣！常翹腳要小心 醫生認證！5個「危害健康」壞習慣，你中了幾個？ 謝金燕走在疫情前面！曝光親手設計「絕美蕾絲口罩」解禁後有望買到 「貝嫂」逆天美腿讓人看呆了　居家辦公熱褲搭拖鞋好親民

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面