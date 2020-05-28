來體驗彩妝一對一服務　資生堂「銀座珈琲」讓你一秒到東京

▲「GINZA PARLOUR STUDIO」銀座珈琲自今日起於台北信義三越A8開跑。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

今年夏季，台灣資生堂將東京銀座SHISEIDO PARLOUR SALON DE CAFÉ 概念引進台灣，首度推出為期10周的「GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲」，外觀承襲SHISEIDO一貫的山茶花紅，打造兼具典雅與現代摩登風格的銀座時尚沙龍。

▲凡參加即可獲得預約禮，消費滿額更享有更多客製化服務和贈禮。

▲位於東京銀座的本店外觀。

時尚沙龍內提供消費者專屬一對一彩妝服務，邀請女生體驗超進化底妝和三大銀座美力主題妝容，並由專屬攝影師幫你全程記錄。不只如此，更獨家空運東京銀座PARLOUR甜點及客製化服務，包含：銀座訂製 美妝蛋、緞帶刻字服務、銀座訂製超進化訂製筆電包、高規格專屬服務，讓人彷彿置身東京銀座。

▲克蘭詩的緊緻保養系列擁有好口碑。

以「小V臉」在台灣打響名號的克蘭詩，為了讓更多消費者體驗雙臉緊緻拉提魅力，即日起至6／30在各大百貨推出緊緻V護膚會巡迴，由美療師以獨家法式手法提供服務，從舒緩放鬆、拉提緊塑到保養防護，短短45分鐘能有感體驗V型緊緻保養的神奇效果。

▲按摩工具能完美貼合亞洲人骨骼。

護膚內容從基本的肌膚諮詢，以法式手法進行臉部、肩頸護理，今年更加入針對亞洲人臉型骨骼構造設計的Ｖ型緊緻拉提按摩工具，無論是舒適度和與效果都同步升級。

▲凡預約即贈性感美頸霜15ml。

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