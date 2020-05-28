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星巴克SMART LOUNGE新門市　咖啡廳裡有辦公包廂、用APP訂餐

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▲星巴克Smart Lounge。（圖／翻攝Fashion Press）

▲日本出現首間星巴克Smart Lounge，刻畫未來的咖啡廳樣貌。（圖／翻攝Fashion Press，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著個人工作室等新型工作型態的出現，連一向以大企業為工作主體的日本社會，都出現了一股新生活潮流，星巴克今年也在JR山手線新站高輪Gateway站，開幕了針對上班族與獨立工作者的首家「辦公咖啡廳SMART LOUNGE」，不但插頭一應俱全，還有個人工作包廂，連投幣式的私密空間都有。（以後不知會不會有包廂讓人小睡一下的星巴克呢？）

▲星巴克Smart Lounge。（圖／翻攝Fashion Press）

雖然在咖啡廳上班可能在某些城市已不算新鮮事，但注重隱私與擔心打擾旁人的日本人，可是想出更加貼心的設計方案，乍看之下與其他星巴克門市無異，仔細一看不但在窗邊座位，滿滿的貼心插頭可供消費者電腦與手機充電使用，內部還有「個人式包廂」的設計，提供基本的隱私空間外，也能讓上班的顧客更專注於手上的工作。

▲星巴克Smart Lounge。（圖／翻攝Fashion Press）

▲星巴克Smart Lounge。（圖／翻攝Fashion Press）

除此之外，甚至可以選擇「付費個人包廂STATION BOOTH」，只要在門口的機器刷卡付費，就擁有以15分鐘為單位的隱私空間，無論突然要接電話或是有視訊會議，在裡面交談也不會干擾到旁人，當然Wi-Fi服務也是一應俱全。

▲星巴克Smart Lounge。（圖／翻攝Fashion Press）

其實，這間星巴克的Smart Lounge特色不僅於此，它還是日本首間「無現金支付」的門市，店內所有消費都以星巴克儲值卡、Suica交通卡或其他非現金載具支付，也可以用手機APP事前點餐，這樣一到車站就能領取，省去等候的時間，也是為了「未來型式的咖啡廳」開始鋪路。

▲星巴克Smart Lounge。（圖／翻攝Fashion Press）

關鍵字：

星巴克, SMART LOUNGE, 包廂, 辦公, 電子支付
fashion.net

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