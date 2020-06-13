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大家一起喝咖啡！霍爾找卡西法加熱、小美人魚在杯子上看到同類

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@178kz_boy

咖啡是很多人每天必喝的飲品，不只拿來提神，也沉迷於它的香醇口感。如果卡通世界裡的人物也愛上咖啡，會是什麼模樣呢？IG上有一位日本插畫家COFFEE BOY（@178kz_boy）就創作了一系列圖畫，用簡單筆觸描繪出宮崎駿、迪士尼、皮克斯動畫裡的角色，遇上咖啡的樣子。

#宮崎駿系列

如果《霍爾的移動城堡》裡的霍爾要喝咖啡，當然就由火惡魔卡西法來效勞啦！可愛的卡西法持續幫咖啡壺加熱，讓咖啡維持在最佳溫度。

住在森林裡的龍貓也會喜歡咖啡嗎？插畫家畫出龍貓捧著小小咖啡杯的模樣，驚慌表情超可愛，可能是被過熱的杯子燙到、也可能是覺得咖啡太苦澀。

《借物少女艾莉緹》身型非常嬌小，咖啡豆對她來說是顆過大的果實，撿到兩顆就可以當作兩周的糧食了。

#迪士尼系列

小美人魚愛麗兒與星巴克招牌上的海妖其實是同類！愛麗兒在喝星巴克咖啡的同時，注意到杯上也有一隻人魚。

《小飛俠》裡面的奇妙仙子很小隻，拍著小翅膀搬運方糖，要把它加進咖啡杯的樣子超可愛。

《美女與野獸》裡的母子檔茶壺太太與杯子阿齊，竟然被咖啡壺和咖啡杯取代了，燭台先生盧米亞看到後，露出一臉困惑表情。

#皮克斯系列

《玩具總動員》的蛋頭先生把五官、手腳全裝到咖啡杯上，變成咖啡杯的模樣，有比原本帥氣嗎？

《超人特攻隊》的超能先生想要來杯咖啡享受一下，但充滿超能力的寶寶巴小傑用眼睛光束把咖啡杯弄破，悠閒時光又被打亂了，家有小孩的爸媽們一定很能感同身受。


 

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關鍵字：

IG, 插圖, 插畫, 宮崎駿, 迪士尼, 皮克斯, 咖啡
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