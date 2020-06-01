fb ig video ETtoday search mobile

別把冷戰當習慣！情侶必知4大「吵架要訣」全做到才能長久

>

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

情侶之間有爭吵在所難免，問題是吵架時的態度和溝通方式往往成為一段戀情能否長久的關鍵，當然吵架也剛好是檢驗對方真正人品的最好時刻，以下4個吵架要訣務必謹記，千萬別傷了感情！

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

1. 遲早要和好就別冷戰

冷戰是不少情侶會犯的共同錯誤，卡在雙方都下不了台階，所以寧可不找對方也要維持尊嚴，其實換位思考，若是芝麻綠豆的小事，反正遲早要和好那為何不在當下立刻溝通清楚呢？要想走得長久，務必站在對方角度思考，別總是讓對方當先低頭的那個，也別維持面子結果失去另一半。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

2. 不說謊找藉口

很多人在吵架時都會說點小謊，以為對方當下不會發現，其實女人才沒有那麼好對付，只要做了的事情早晚會被抓到，所以還不如當下就老實從寬。仔細回想一下，很多爭吵都源自於之前的事情沒有解決好，才延續到下一次爆發，所以別保持「躲過這次」的心態，僥倖萬萬不可。

3. 維持風度

所謂吵架見人品，很多人在吵架時就會喪失風度，為了一時的爭吵讓另一半有所扣分。當然女生也可以藉此觀察男生，是否在吵架時依然很在乎妳，最重要的是該放下脾氣的時候，千萬別僵持在原地，想著這件事到底值不值得兩人鬧翻，用成熟的態度面對。

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

4. 吵完架別再翻舊帳

翻舊帳絕對是無限循環的壞習慣，這次解決了下次還會吵，所以兩人在爭吵完之後都應該有默契別再提舊事，如果一直停留在過去，那麼對於雙方的感情絲毫不會進步，只會有吵不完的架。

►3步驟神補救「過期票券」

關鍵字：

愛情, 戀情, 感情, 情侶, 吵架, 爭吵
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

歐陽娜娜隔空撞衫Lisa！演繹「災難蘋果綠襯衫」網一面倒：她完勝

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」

敦南誠品熄燈前兩小時擠爆　民眾：「這不是書店，是遊客景點」

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱 唐鳳穿GUCCI西裝登時尚雜誌！「高級厭世臉」掀網熱議：求續集 神級卸妝膏超殺980元！買就送20個立體口罩　清潔保養CP值評比冠軍 牛仔長褲看腿型挑才不踩雷！孫藝珍緊身款超顯瘦　Jessica一動作視覺比例變長 周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿 「番茄醬」手機殼跨界聯名超逗趣　連AirPods套、電腦殼也要沾醬！ 一到夏季頭皮就爆油發癢？3大換季養護秘訣　搞定秀髮失衡危機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面