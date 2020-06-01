別把冷戰當習慣！情侶必知4大「吵架要訣」全做到才能長久

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情侶之間有爭吵在所難免，問題是吵架時的態度和溝通方式往往成為一段戀情能否長久的關鍵，當然吵架也剛好是檢驗對方真正人品的最好時刻，以下4個吵架要訣務必謹記，千萬別傷了感情！

1. 遲早要和好就別冷戰

冷戰是不少情侶會犯的共同錯誤，卡在雙方都下不了台階，所以寧可不找對方也要維持尊嚴，其實換位思考，若是芝麻綠豆的小事，反正遲早要和好那為何不在當下立刻溝通清楚呢？要想走得長久，務必站在對方角度思考，別總是讓對方當先低頭的那個，也別維持面子結果失去另一半。

2. 不說謊找藉口

很多人在吵架時都會說點小謊，以為對方當下不會發現，其實女人才沒有那麼好對付，只要做了的事情早晚會被抓到，所以還不如當下就老實從寬。仔細回想一下，很多爭吵都源自於之前的事情沒有解決好，才延續到下一次爆發，所以別保持「躲過這次」的心態，僥倖萬萬不可。

3. 維持風度

所謂吵架見人品，很多人在吵架時就會喪失風度，為了一時的爭吵讓另一半有所扣分。當然女生也可以藉此觀察男生，是否在吵架時依然很在乎妳，最重要的是該放下脾氣的時候，千萬別僵持在原地，想著這件事到底值不值得兩人鬧翻，用成熟的態度面對。

4. 吵完架別再翻舊帳

翻舊帳絕對是無限循環的壞習慣，這次解決了下次還會吵，所以兩人在爭吵完之後都應該有默契別再提舊事，如果一直停留在過去，那麼對於雙方的感情絲毫不會進步，只會有吵不完的架。

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