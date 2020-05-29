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85度C推百吉棒棒冰沙復古味　ICE MONSTER超夢幻獨角獸絕美

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▲夏日時尚冰沙。（圖／85度C、微風廣場、日出茶太提供）

▲天氣越來越熱，各通路也推出話題冰沙。（圖／85度C、微風廣場、日出茶太提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序入夏，許多連鎖咖啡與茶飲也推出特色冰品，85度C從即日起，於門市推出與老牌冰品百吉Poki聯名的「棒棒冰沙」，推出3種清爽口味讓民眾解熱；時尚冰店ICE MONSTER則推出季節款超夢幻獨角獸棉花甜，用在地水果食材配色，讓每個人都超想打卡！

85度C X 百吉Poki　聯名棒棒冰沙
覺得一整條棒棒冰吃不過癮，85度C獨家與百吉在今夏推出聯名，在全台門市推出三款Poki棒棒冰沙，包括蘇打、檸檬、乳酸等3種口味，酸酸甜甜的滋味不但吃起來超清爽，還有一種古早味，飲料上還會搭配一片鮮黃檸檬，超有夏日風情，單杯售價55元。

▲夏日時尚冰沙。（圖／85度C、微風廣場、日出茶太提供）

ICE MONSTER　超夢幻獨角獸棉花甜
受到許多網美網紅推推的時尚冰店ICE MONSTER，今年夏天則以獨角獸為發想，結合季節水果推出顏值超高的超夢幻獨角獸棉花甜新品，使用紅肉火龍果及屏東檸檬，再搭配上跳跳糖的新鮮口感，加上清甜鮮奶油增加層次，粉嫩的夢幻配色絕對一定先打卡再說啊，售價150元。

▲夏日時尚冰沙。（圖／85度C、微風廣場、日出茶太提供）

DANCING CRAB　敲敲三色冰
在欣葉集團下的餐廳「蟹舞」，也在自家餐廳裡推出限定冰品「敲敲三色冰」以百香果、草莓果汁為主要基底，用湯匙敲下後，碎開冰磚下還有香草冰淇淋、椰果等水果，以及台灣自製的木瓜籤，多種層次也很夠看，售價280元。

▲夏日時尚冰沙。（圖／85度C、微風廣場、日出茶太提供）

日出茶太　王后冰沙
連鎖茶飲日出茶太，今夏則以芒果與荔枝入飲，以「王與后」為名推出2款季節限定鮮果冰沙，「霸氣芒果王」，以整顆新鮮芒果搭配泰式經典甜品椰汁芒果糯米，打造南洋風味甜品風，預計6／1上市，售價75元；「黃金荔之后」則用半打荔枝營造酸甜果香，並將果肉鋪滿杯面，搭火龍果、荔枝冰沙與QQ桂花凍，6／20上市，售價120元。

▲夏日時尚冰沙。（圖／85度C、微風廣場、日出茶太提供）

關鍵字：

冰沙, 85度C, 百吉, 棒棒冰, ICE MONSTER, 夏天
fashion.net

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